Terhi Kinnarin valmisruoka-ateriat ovat Suomalainen menestysresepti 2025 – ”Suomalaiset voivat rakastua kauraan muutenkin kuin puurossa”

Suomalainen menestysresepti -kilpailun kuudennen tuotantokauden voittaja on Terhi Kinnari ja Kinnarin tilan kauraan pohjautuvat valmisruoka-ateriat. Puoli vuotta kestäneen kehitysmatkan aikana kilpailijat hioivat tuotteista toinen toistaan kiinnostavampia uutuustuotteita. Terhi vakuutti kilpailun tuomarit kotimaiseen kauraan pohjautuvilla täysin uudenlaisilla ja helposti lähestyttävillä valmisruoka-aterioilla.

– Voitto tuntuu uskomattoman upealta. Kilpailu oli mullistava ja uskomaton matka. Olemme saaneet mahdollisuuden lanseerata maailman ensimmäisen valmisruokasarjan, jossa pääraaka-aineena on kaura. Voitto todistaa, että suuria asioita voi tapahtua, kun kunnianhimo ja intohimo ohjaavat tekemistä, Terhi iloitsee.

Makuja Kinnarin tilan kaurapohjaisissa aterioissa on kolme: Mausteinen kana ja kasvikset, Lempeä jauheliha ja kasvikset sekä Metsäsienet ja juusto.

Kotimaista kauraa täysin uudella tavalla

Kinnarin tila on Päijät-Hämeen Hollolassa sijaitseva sukutila 350 vuoden perinteellä.

– Uskon vahvasti, että kun kaurasta on tehty täysin uudenlainen, laadukas, herkullinen ja helposti lähestyttävä valmisruoka-ateria, voivat suomalaiset rakastua siihen yhä uudelleen, Terhi vakuuttaa.

Valmisaterioiden raaka-aineena käytettävä kaura tulee Päijät-Hämeen pelloilta oman sukutilan myllystä ja on 100-prosenttisesti suomalaista.

– Menestysreseptin voittaja on tänä vuonna ensimmäistä kertaa alkutuottaja, joka on lähtenyt rohkeasti itse kehittämään elintarvikkeita kotimaisesta ja vastuullisesta raaka-aineesta. Voittajatuote on loistava esimerkki luovasta ja ennakkoluulottomasta tuotekehityksestä. Terhi on kehittänyt todellisen menestysreseptin, jonka suosiolle on isot odotukset, toteaa kilpailun järjestäjän S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Merkittävä teko suomalaisen elintarvikealan puolesta

Suomalainen menestysresepti -kilpailu on tukenut kotimaista elintarvikealaa jo kuuden tuotantokauden ajan luomalla ruokailmiöitä ja kannustamalla elintarvikekehittäjiä kohti menestystä. Kilpailu on tuonut suurelle yleisölle tutuksi tuotekehityksen vaiheita ideasta kaupan hyllylle ja suomalaisten ruokapöytiin.

– Suomalaisesta menestysresepti -kilpailusta on muodostunut tehokas keino tukea erilaisten pienten ja keskisuurten yritysten ideoita ja oivalluksia. Kilpailu tuo esiin kotimaisen elintarvikealan yrittäjien tekemää arvokasta kehitystyötä ja se on lunastanut paikkansa suomalaisten sydämissä, Päällysaho iloitsee.

Suomalainen menestysresepti -kilpailu saavutti televisiossa ennätyksellisen yleisön. Seuraava tuotantokausi nähdään syksyllä 2025. Kilpailijoiden haku on parhaillaan käynnissä.

Kuusi tv:stä tuttua uutuustuotetta kauppojen hyllyille

Kilpailun voittajan lisäksi myös muiden finalistien tuotteet nähdään nyt S-ryhmän kauppojen hyllyillä ympäri Suomen.