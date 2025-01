Osuuskauppa Hämeenmaa sai viime vuonna ennätysmäärän uusia asiakasomistajia

Asiakasomistajuus kiinnostaa – uusia jäseniä ennätysmäärä

Hämeenmaalla oli joulukuun 2024 lopussa 176 614 asiakasomistajaa (+ 3 583 edellisvuoteen verrattuna). Osuuskauppa sai 120-juhlavuotensa aikana ennätyksellisen ison määrän uusia asiakasomistajia. Bonuksia Hämeenmaan asiakasomistajille maksettiin vuonna 2024 niin ikään ennätysmäärä, 37,7 miljoonaa euroa (2023: 36,6 milj. euroa).

Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta liiketoiminnassa kiertävä raha hyödyttää Hämeenmaan asiakasomistajia sekä vahvistaa alueellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

Olemme laskeneet hintoja kaikissa S-marketeissamme

Hämeenmaa laski tammikuun 2024 lopulla jopa 1 600 tuotteen hintaa S-marketeissaan. Kuudensadan tuotteen hinta laski yli 10 prosenttia. Hintojen laskemisen mahdollisti osuuskaupan vakavaraisuuden vahvistuminen ja takavuosien velan pois maksaminen.

"Osuustoiminnallisena toimijana päätavoitteemme on varmistaa kaikissa tilanteissa mahdollisimman edullinen ostoskori", Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto sanoo.

Lisäksi koko S-ryhmä on laskenut parin vuoden sisällä useamman kerran Xtra-tuotteiden hintaa – viimeksi viime vuoden lopussa. Joulukuun 2024 lopussa toteutettu hintojen lasku koski kaikkia Xtra-tuotemerkin päivittäistavaratuotteita ja lähes kahtasataa merkkituotetta.

Palkitsemisen kulttuuri jatkuu

Hämeenmaa jakaa koko henkilöstölleen myös viime vuodesta ylimääräisen tulospalkkion. Palkkio maksetaan suhteessa vuonna 2024 tehtyihin työtunteihin (0,35 €/tunti). Kokoaikaiselle työntekijälle ylimääräisen tulospalkkion suuruus on noin 600 euroa.

"Menestyksemme selkäranka on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstömme. Ylimääräinen tulospalkkio ei ole itsestäänselvyys, mutta hyvistä tuloksista ja tavoitteiden saavuttamisesta haluamme palkita", Vormisto sanoo.

Hämeenmaa jakaa henkilöstölleen ylimääräistä tulospalkkiota nyt viidettä vuotta peräkkäin. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan ystävänpäivänä 2025.

Lisäksi Hämeenmaan koko henkilöstö kuuluu strategiaan perustuvan tulospalkkauksen piiriin. Työntekijät ansaitsevat vuosittain työryhmien yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa tulospalkkiota. Palkkiota nostettiin vuodelle 2024, ja se voi nyt olla enintään 90 senttiä tehdyltä työtunnilta.

Kokoaikainen Hämeenmaan työntekijä voi saada viime vuodelta tulospalkkioita yhteensä jopa 2 000 euroa.

Myynti kasvoi – S-marketien hintojen lasku pienensi tulosta suunnitellusti

Osuuskauppa Hämeenmaan myynti oli viime vuonna 1 482 miljoonaa euroa (2023: 1 448 milj. euroa). Osuuskaupan tulos oli 50,6 miljoonaa euroa (2023: 53,0 milj. euroa).

Market- ja tavaratalokauppa kasvatti myyntiään 3 % ja autokauppa (Nelipyörä Oy) jopa 12 % edelliseen vuoteen nähden. Liikennekaupassa myynti laski 5 % edellisvuodesta, minkä taustalla on polttonesteiden hintojen lasku. Majoitus- ja ravitsemiskaupan myynti pysyi edellisen vuoden tasolla.

"Suomen talouden heikosta tilanteesta ja kuluttajien varovaisuudesta huolimatta pystyimme kasvattamaan myyntiämme. Voimme olla erittäin tyytyväisiä myynnin kasvuun", toteaa Vormisto.

Yli 70 miljoonan investointivuosi 2024

Hämeenmaa teki viime vuonna investointeja yhteensä 71,4 miljoonalla eurolla Kanta- ja Päijät-Hämeeseen.

Hämeenlinnan Raatihuoneenkadulle avattiin marraskuussa uusi ruoka- ja viihderavintola Las Palmas. Uusia toimipaikkoja ovat myös autoliikkeet Nelipyörä Lappeenranta ja Nelipyörä Imatra (ent. Autotalo Ripatti), jotka siirtyivät Nelipyörälle Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa tehdyn liiketoimintakaupan myötä.

Toimipaikkauudistuksia tehtiin viime vuoden aikana laajalla rintamalla Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Prisma Forssa koki historiansa isoimman uudistuksen keväällä 2024. Keväällä uudistettiin myös Prisma Riihimäen ravintolamaailma uuden konseptin mukaiseksi Pizza & Buffaksi.

S-market Lopella tehtiin merkittävä laajennus. Myös S-marketit Tonttila, Mukkula, Sysmä, Padasjoki ja Tammela sekä Salet Hollola, Humppila, Renko ja Läyliäinen uudistettiin.

Lahdessa Sokos-tavaratalon kauneuden osasto sai uuden upean ilmeen, samoin Trattoria Seurahuoneen sisäpiha.

ABC Renkomäen, Heinolan ja Riihimäen ravintolat uudistettiin uuden ABC-ravintolakonseptin mukaisiksi. Tiiriön ABC sai uuden ilmeen ja kattavan Buffetmaailman jo vuoden 2023 lopulla.

Sähköautojen latausverkosto laajeni uusilla suurteholatausasemilla: ABC Heinolaan, Tiiriöön ja Renkomäkeen avattiin syksyn ja loppuvuoden 2024 aikana ensimmäiset ABC-latauksen megawattien tehoiset asemat. Lisäksi Lahden Sykkeen ja Holman sekä Hollolan, Hämeenlinnan ja Forssan Prisman yhteyteen avattiin sähköautojen latausasema.

Muita Päijät-Hämeen alueen investointeja olivat rengashotellin laajennus Lahdessa ja lounasravintola Männyn toimipisteen avaaminen Prisma Hollolaan.

Orimattila saa pian oman Prisman

Vuosi 2025 on Hämeenmaalle isojen investointien vuosi.

Orimattilan S-marketin laajennus Prismaksi aloitettiin vuosi sitten tammikuussa. Uudistustyö on edennyt aikataulussa, ja Prisma Orimattilan avajaisia vietetään maaliskuun lopulla.

Investointi on suuruudeltaan noin 13,5 miljoonaa euroa. Rakentaminen on työllistänyt yhteensä noin 250 henkilöä.

Myymälän osalta muutostyöt Prismaksi käynnistyivät kuluvan vuoden alussa. Tulevan Prisman asiakkailla on jo nyt mahdollisuus ladata autonsa kauppakäyntinsä aikana, kun toimipaikan yhteyteen avattiin aiemmin tässä kuussa uusi sähköautojen latausasema.

Investoinneilla lisää vetovoimaa Lahden keskustaan

Päijät-Hämeen alueen kuluvan vuoden investoinneista erityisen merkittäviä ovat myös Lahden keskusta-alueen kehittämiseen liittyvät investoinnit: S-market Sokoksen laaja uudistus ja Sokoksen ravintolamaailman uusi konsepti.

Tavaratalon alakerrassa toimiva S-market Sokos uudistuu kahdessa vaiheessa kevään ja kesän aikana. Alustavan suunnitelman mukaan tavaratalon 1. kerroksesta alakerran markettiin johtavien liukuportaiden paikka vaihdetaan helmi-huhtikuussa kauneuden osastolta ravintolamaailman viereen. Muutoksen myötä S-marketin aukioloaikoja on mahdollista laajentaa. Kesällä toteutetaan S-marketin myymäläuudistus, joka myös sulkee hetkellisesti S-marketin. Uudistustöiden aikataulu tarkentuu kevään edetessä.

Sokoksen ravintolamaailma uudistetaan maalis-huhtikuun aikana kahden toisistaan erottuvan konseptin nykyaikaiseksi kokonaisuudeksi: Ravintola Alex on rento, pizzerian ja bistron yhdistelmä, joka tarjoilee arinalla paistetut ohutpohjaiset pizzat raikkaan salaatin kera. Listalta löytyvät myös parila- ja salaattiannokset. Lounasta on tarjolla maanantaista lauantaihin. Alexin yhteydessä toimiva Hesburger saa myös uuden ilmeen ravintolamaailman uudistuksessa. Ines-kahvilassa on puolestaan tarjolla suolaisia ja makeita tuotteita sekä monipuolinen juomavalikoima. Uuden kahvilan yleisilme on tyylikäs, raikas ja avara. Tavoitteena on avata uudistettu ravintolamaailma pääsiäiseen mennessä.

Päijät-Hämeen markettoimipaikoista uudistetaan tänä vuonna myös S-market Järvelä sekä Sale Hämeenkoski ja Sale Artjärvi.

Uuden ajan Vaakuna avaa ovensa kesällä

Kanta-Hämeessä kuluvan vuoden näkyvin ja isoin investointi on Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnan täysuudistus. Hotelli ja hotellin ravintola Le Blason suljettiin joulukuussa 2024, ja ne pysyvät suljettuina uudistustöiden ajan. Uuden ajan Vaakuna avaa ovensa Hämeenlinnassa kesällä 2025. Uudistuksen kulmakivinä toimivat luonnon eri elementit, kaunis järvimaisema Vanajavedelle ja Hämeenlinnan historia.

Liikennekaupassa jatketaan investoimista sähköautojen latausverkoston kasvattamiseen: ABC Forssaan avattiin tammikuussa suurteholatausasema, ja myös ABC Riihimäki saa sellaisen hieman myöhemmin tänä vuonna.

Kanta-Hämeen markettoimipaikoista uudistetaan tänä vuonna S-market Oitti.

Hämeenmaa saa pian ensimmäiset kuljetusrobottinsa

Hämeenmaan ensimmäiset kuljetusrobotit aloittavat toimintansa kevään aikana Lahdessa, Heinolassa, Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä. S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies. S-ryhmä alkoi pilotoida kuljetusrobotteja keväällä 2022.

Hämeenmaa käynnistää keväällä myös Foodora-yhteistyön Lahdessa, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa.