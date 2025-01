Maailmanhistorian suurin rikos

Tupakan vuoksi kuolee vuosittain noin kahdeksan miljoonaa ihmistä. Joka toinen tupakoitsija kuolee ennenaikaisesti ja menettää keskimäärin kahdeksan vuotta elämästään, monet enemmän. Suomessa savukkeiden arvioidaan tappavan noin 6000 ihmistä vuodessa.

Kirjassaan Kovinta peliä emeritusprofessori Erkki Aurejärvi esittelee aukottoman todisteketjun siitä, miten tupakkateollisuuden edustajat kauppasivat useiden vuosikymmenten ajan savukkeita haitattomina tuotteina tietäen hyvin niiden vaarallisuuden ja viivyttäen eri tavoin tupakkalainsäädännön syntyä. Erityisesti kolme henkilöä, Amerin johdossa toiminut Jukka Ant-Wuorinen, Amer-tupakan viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden entinen johtaja Lasse Lehtinen ja BAT Finlandin entinen PR-päällikkö Satu Kaarenoja, olisi Aurejärven mukaan asetettava vastuuseen aiheuttamistaan kuolemantapauksista.

Aurejärvi osoittaa syyttävän sormensa myös oikeuslaitoksen suuntaan. Käydessään oikeutta tupakkateollisuutta vastaan eri oikeusasteissa siellä toimineet keskeiset henkilöt ovat kerta toisensa jälkeen torpedoineet yritykset hillitä ja estää hengenvaarallisten tupakkatuotteiden markkinointia.

Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen Helsingin Akateemisen Kirjakaupan Kohtaamispaikalle 12. helmikuuta klo 16.30. Aurejärven kanssa keskustelemassa rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen. Haastattelijana Rauno Enden.

Erkki Aurejärvi (s. 1941) on oikeustieteen tohtori, varatuomari ja Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori. Aurejärvi on omistanut ison osan elämästään ja varoistaan kamppailuun tupakkateollisuutta vastaan – tuskin kukaan on sota-aikojen ulkopuolella saanut pelastetuksi yhtä monen suomalaisen hengen kuin hän. Kovinta peliä jatkaa siitä, mihin Aurejärven aiemmat teokset Kovaa peliä (2013) ja Kovempaa peliä (2022) jäivät.