Miehikkälän terveysasema sulkeutuu pysyvästi 14.3.2025

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus päätti 16.12.2024 Miehikkälän, Elimäen ja Jaalan terveysasemien toiminnan lakkauttamisesta alkuvuodesta 2025. Lakkautettavista asemista Miehikkälän terveysasema on ollut rajatusti käytössä. Elimäen ja Jaalan terveysasemat ovat olleet henkilöstötilanteen takia suljettuina vuoden 2024 huhtikuun lopusta lähtien eikä näitä tulla enää avaamaan.

Kymenlaakson hyvinvointialueella kehitetään jatkuvasti liikkuvia, kotiin tuotavia palveluita, joista vakiintuneita ja koko Kymenlaakson alueella toimivia ovat muun muassa ensihoidon, ensihoidon ensivasteyksikön (Eva-yksikön), kotisairaalan ja kotihoidon palvelut. Uutena on tulossa näytteenotto liikkuvana lähipalveluna, jonka aloitusta parhaillaan suunnitellaan. Palvelun käytöstä tiedotetaan, kun suunnitelmat paikoista ja ajoista tarkentuvat.

Miehikkälässä näytteenottopaikaksi on tulossa Hyvinvointikeskus Kunila, mutta aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Näytteenottopaikan on tarkoitus avautua heti terveysaseman sulkeutumisen jälkeen. Näytteenotto on auki kerran viikossa ja siellä asioidaan ajanvarauksella. Näytteenoton aloituksesta ja aukioloajoista sekä ajanvarausohjeista tiedotetaan myöhemmin.

Miehikkälän sekä Jaalan ja Elimäen alueen asukkaat, kuten kaikki muutkin kymenlaaksolaiset, voivat asioida millä tahansa Kymenlaakson hyvinvointialueen terveysasemalla.