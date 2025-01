Saaristomeri-ohjelman viestintäkampanja suuntaa huomion maataloudessa tehtäviin ratkaisuihin Saaristomeren hyväksi

Petteri Orpon hallitusohjelman Saaristomeri-ohjelma keskittyy kehittämään ja edistämään toimia, joilla parannetaan maaperän kasvukuntoa ja ravinteiden pidätyskykyä, ravinteiden kiertoa ja vesiensuojelun tehostamista. Tavoitteena on, että esimerkiksi ravinteet ja maa-aines eivät päädy valunnan mukana vesistöihin, vaan ne pysyvät pellossa kasvien käytössä ja samalla parannetaan Saaristomeren tilaa. Saaristomeri-ohjelmaa toteutetaan koko Saaristomeren valuma-alueella, ja sen pilottialueina toimivat Aurajoki, Paimionjoki ja Kemiönsaari.

Viestintäkampanja tuo esiin maataloustuottajien jo tekemän työn ja sen vaikutukset Saaristomeren tulevaisuuteen sekä keinoja, joilla saaristomeren tilaa voidaan parantaa. Maataloustuottajilla on tärkeä rooli Saaristomeren tilan parantamisessa, sillä vaikuttavimmat toimet Saaristomeren tilan parantamiseksi tehdään pelloilla. Maataloustuottajien tekemien toimenpiteiden mahdollistamiseksi rahoitusinstrumenttien ja kannustimien kehityksellä, uusien menetelmien pilotoinnilla ja tutkimustiedon käyttöönotolla on keskeinen rooli Saaristomeren tilan parantamisessa. Siten päätöksentekijät, viranomaiset ja esimerkiksi ruokaketju sidosryhmineen ovat ratkaisevassa roolissa maataloustuottajien ohella, ja tiedonsaanti käynnissä olevasta toiminnasta ja sen onnistumisista on tärkeää.

"Viestintä on erittäin merkittävässä roolissa Saaristomeri-ohjelman toteutuksessa. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Saaristomeren tilan edistämiseksi ja tuomaan samalla esiin sekä viljelijöiden että muiden sidosryhmien tekemää arvokasta työtä. Ahjon vahva kokemus viestinnästä ja monikanavaisista sisällöistä tukee kampanjan tavoitteita erinomaisesti", toteaa ELY-keskuksen Saaristomeri-ohjelman ohjelmapäällikkö Essi Hillgren.

Kampanjan tavoitteena on luoda aiheen ympärille positiivista keskustelua sekä kannustaa yhteisiin toimiin. "Haluamme kertoa hankkeessa, että vastuullisuusviestintä on positiivista ja ratkaisukeskeistä. Pidän erityisen tärkeänä, että Saaristomeren tilanteesta viestitään selkeästi, mutta myös innostavasti. Haluamme tuoda esiin konkreettisia tekoja ja ratkaisukeskeistä näkökulmaa, jotta mahdollisimman moni kokee voivansa osallistua muutokseen", sanoo Ahjo Communicationsin toimitusjohtaja Sari-Liia Tonttila.

Kiinnostuneet voivat jo nyt seurata 26 maatalouden vesiensuojeluvinkkien julkaisua (sttinfo.fi), joiden tehtävänä on jakaa tietoa maatalouden parhaista vesiensuojelutoimenpiteistä. Vinkkejä julkaistaan MTK:n, MTK-Varsinais-Suomen ja ELY-keskuksen somekanavilla muutaman viikon välein koko vuoden 2025 ajan.

