Osuuskauppa Suur-Savo aloitti ruokaostosten pikatoimitukset Mikkelissä ja Pieksämäellä

Foodoran ja S-ryhmän ruokakauppojen valtakunnallinen yhteistyö käynnistyi vaiheittain eri puolille Suomea vuoden 2024 lopulla ja uusien myymälöiden avaaminen jatkuu 2025 aikana. Osuuskauppa Suur-Savolla ruokatilausten toimitus Foodoran kautta aloitettiin Sale Mikkelissä ja Sale Nuijamiehessä tiistaina 28.1. ja Sale Naarajärvellä toiminta käynnistyy tänään 29.1. Palvelun piiriin myymälät valittiin yhteistyössä Foodoran kanssa yksiköiden sijainnin perusteella.

S-kaupat-palvelun data kertoo, että yhä useammat asiakkaat keskittävät ruokaostoksiaan verkkoon. Koko S-ryhmässä verkkokauppa kasvoi keskimäärin 20 prosentin vuosivauhtia, Osuuskauppa Suur-Savossa verkkokaupan kasvu vuonna 2024 oli 22 %. Erityisesti nuoremmat ikäryhmät ja perheelliset tekevät ruokaostoksensa verkossa. Sama trendi näkyy myös Osuuskauppa Suur-Savon ruuan verkkokaupassa: asiakkaista suurin osa on lapsiperheitä, mutta myös nuoret aikuiset ovat löytäneet hyvin palvelun piiriin. Kotiinkuljetusten osuus Suur-Savon koko verkkokaupan tilauksista on noin 35 %. Viime kesänä aloitettujen ruuan robottikuljetusten osuus verkkokaupasta on tällä hetkellä noin 10 %.

− Päivittäistavaroiden pikakuljetuksille on kysyntää, sillä asiakkaat haluavat ostoksensa nopeasti ja helposti kotiin. Roboihin mahtuu noin kaksi kassia kerrallaan, mutta pikatoimituksissa lähetti pystyy toimittamaan isotkin viikko-ostokset vaikka sinne kerrostalon ylimpään kerrokseen, kertoo marketkaupan johtaja Satu Nieminen.

Foodoran kautta voi tilata lähes kaikkia tuotteita myymälän valikoimasta lukuun ottamatta ikärajavalvottavia tuotteita. Hinnat ovat samat kuin myymälässä. Toimitusmaksun Foodora määrittelee sovelluksessaan. Foodora on myös S-ryhmän ravintoloiden kotiinkuljetuskumppani.