Huviveneilijän tutkakirja – Suomen paras opaskirja tutkan harjoitteluun

Mats Welinistä SPV:n puheenjohtaja 24.11.2024 17:30:50 EET | Tiedote

Suomen Purjehdus ja Veneilyn uudeksi puheenjohtajaksi valittiin koulutustoimikunnan puheenjohtajana toiminut Mats Welin (NJK, BSS). Hallituksessa jatkavat seuraavalle kaudelle Ville Valtonen (Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunta) ja Jouni Mykkänen (Viestintä- ja markkinointitoimikunta). Uusina hallituksen jäseninä valittiin Petri Eväsoja (Koulutustoimikunta), Tom Holmroos (Veneilyturvallisuustoimikunta) ja Mikaela Dunderfeldt (Nopeuskilpaveneilytoimikunta). Lämpimät kiitokset Jan Janssonille kuudesta puheenjohtajavuodesta ja onnittelut Mats Welinille! ”SPV:n hallituksen jäsenenä olen pannut merkille, että jäsenseuroissa toivotaan SPV:ltä enemmän, kuin mitä se tällä hetkellä tarjoaa. Minulla on aikaa, kokemusta ja hihat käärittynä tähän työhön. SPV:n toiminnan keskiössä tulee olla jäsenseurat. Palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon jäsenseurojen erilaisuus. Kaikilla meillä on kuitenkin sama visio. SPV:n nykyinen strategia on hyvä. Se vain kaipaa toimeen