Dan Brownin uutuuskirja ilmestyy syyskuussa

Salaisuuksien salaisuus on räjähtävä, älykäs ja käänteitä täynnä oleva trilleri, joka koukuttaa lukijat tavalla, jonka vain Dan Brown osaa. ”Salaisuuksien salaisuus on ehdottomasti kirjoistani monisyisin ja kunnianhimoisin – ja kaikista hauskin. Sen kirjoittaminen on ollut unohtumaton löytöretki”, Dan Brown kommentoi. Romaani ilmestyy kahdeksassatoista maassa samanaikaisesti. Siitä julkaistaan Suomessa painettu kirja, äänikirja sekä e-kirja.

Romaanissa symboliikan professori Robert Langdon matkustaa Prahaan kuuntelemaan rakastettunsa, tietoisuuden tutkija Katherine Solomonin odotettua luentoa. Tulenarat löydökset asettavat vuosisatoja vallalla olleet uskomukset kyseenalaisiksi ja voivat paljastuessaan suututtaa monia tahoja. Kun yllättävä murha suistaa tapahtumat kaaokseen ja samaan aikaan Katherine katoaa, Langdon huomaa itsekin olevansa vaarassa. Pian hänelle paljastuu huima totuus salaisesta projektista, joka on muuttava kaiken mitä olemme ikinä ymmärtäneet ihmismielestä.

Dan Brown (s. 1964) on maailman luetuimpia ja rakastetuimpia trilleristejä. Hänen teoksiaan on käännetty 56 kielelle ja myyty yhteensä yli 250 miljoonaa kappaletta. Brownin läpimurtoteos oli vuonna 2003 julkaistu Da Vinci -koodi, jonka sankari, symbologian professori Robert Langdon, seikkailee viidessä muussakin kirjassa. Brown punoo teoksissaan ainutlaatuisella tavalla yhteen jännitystä, symboleita, taideaarteita, uskontoa ja historiaa. Da Vinci -koodi, Enkelit ja demonit sekä Inferno on nähty myös menestyselokuvina.

Suomennetut teokset:

Da Vinci -koodi (2004), Enkelit ja demonit (2005), Meteoriitti (2006), Murtamaton linnake (2007), Kadonnut symboli (2009), Inferno (2013), Alku (2017) ja Salaisuuksien salaisuus (2025)

Dan Brown vieraili Suomessa edellisen kirjajulkaisun yhteydessä vuonna 2017.