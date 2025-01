Vuoden ensimmäinen rakennerahastojen yritysrahoitushaku avoinna – satakuntalaisille pk-yrityksille jaossa 3,2 miljoonaa euroa - kuka saa osansa potista?

Yrityksille tarjolla tukea kasvuun, kansainvälistymiseen tai hiilineutraaliuteen ja energia- tai materiaalitehokkuuteen

Tässä tulee uutisia, jotka saavat varmasti Satakunnan pk-yritysten sydämet sykkimään! Vuoden 2025 ensimmäinen rakennerahastojen yritysrahoitushaku on nyt auki, ja potissa on huikeat 3,2 miljoonaa euroa. Nyt on aika tarttua tilaisuuteen ja hakea tukea investointeihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Olitpa sitten suuntaamassa kasvuun, kansainvälistymiseen tai haluat vahvistaa yrityksesi hiilineutraaliutta ja energia- tai materiaalitehokkuutta, tämä on sinun mahdollisuutesi loistaa.

Mihin mennessä hakemuksen tulee olla perillä?

Hakuaika jatkuu aina 28.3.2025 saakka, joten nyt kannattaa toimia nopeasti ja aloittaa hakemusten valmistelu. Rahoitusta hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus, ja kaikki hakemukset käsitellään EURA21-järjestelmässä. Älä jätä hakemusta viime tinkaan, vaan ota heti yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin. He auttavat sinua varmistamaan, että hankeideasi on rahoituskelpoinen ja ohjaavat sinut oikeaan rahastoon.

Lisätietoa netistä ja tukea ELY-keskukselta tai kuntasi yritysyhteistyötä koordinoivalta henkilöltä

Rahoitus on jaettu useampaan jaksoon vuoden aikana, joten pidä silmät auki ja korvat höröllä, jotta et missaa omia mahdollisuuksiasi. Ja muista: ELY-keskuksen asiantuntijat ovat valmiina auttamaan sinua jokaisessa hakuprosessin vaiheessa.

Mistä apua kun nupulla olevaa ideaa pitäisi kehittää etenpäin?

Ota yhteyttä rahoitusneuvontaan, kun tarvitset apua hakujärjestelmän kanssa tai haluat tietää lisää sinun yrityksesi tarpeisiin sopivista rahoitusvaihtoehdoista.

ELY-keskusten valtakunnallinen Pk-yritysten rahoitusneuvonta puh. 0295 024 800 (arkisin klo 9–15) tai sähköpostilla pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi

Huom. palvelu on suljettu koulutuksen vuoksi 21.1.2025 klo 9–12.

Kun sinulla on selkeä hankeidea, ota yhteyttä ELY:N asiantuntijoihin ja käy ideasi läpi heidän kanssaan ennen hakemuksen jättämistä:

Samuli Seppälä, rahoitusasiantuntija, puh. 0295 024 104

Arto Lehtovirta, rahoitusasiantuntija, puh. 0295 024 183

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja rahoituksesta löydät ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus -sivulta sekä rakennerahastot.fi-sivustolta.

Merikarvialla rahoitushakemusten teossa auttaa myös kehittämispäällikkö Sari Hatanpää - ota rohkeasti yhteyttä ja laita hakemus vireille! puh: 044 7246 301 tai sari.hatanpaa@merikarvia.fi