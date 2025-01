Keski-Pohjanmaan tuulivoimakeskittymään valmistunut voimajohto osaksi kantaverkkoa

Fingrid on ostanut Lestijärven sähköverkko Oy:lta 55 kilometrin pituisen osuuden 400 kilovoltin voimajohtoyhteydestä, joka valmistui viime vuonna Alajärven ja Lestijärven välille. Voimajohto on toteutettu alun perin uusiutuvan energian yhtiö OX2:n rakenteilla olevan Lestijärven tuulipuiston liittymisjohdoksi.

Lestijärven tuulipuiston lisäksi Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle on tulossa muitakin tuuli- ja aurinkopuistoja. Fingrid on toteuttamassa alueen läpi uutta kantaverkon 400 kilovoltin voimajohtoa, joka on nimetty Lakeuslinjaksi. Riittävän siirtokyvyn vuoksi uusia kantaverkon 400 kV:n voimajohtoja tarvitaan kaksi. Toisen johdon muodostaa kantaverkon osaksi ostettu liittymisjohto, jonka Fingrid jatkaa rengasverkoksi uudelle Ullavan sähköasemalle.

Osana rengaskäyttöistä kantaverkkoa kyseinen johto on mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja uuden tuuli- ja aurinkovoiman liitettävyys paranee, kun uudelle tuotannolle saadaan useampia liittymispisteitä. Samalla alueen suuren tuulivoimakeskittymän käyttövarmuus parantuu olennaisesti, sillä rengaskäyttöisessä sähköverkossa yksittäiset johtoviat eivät aiheuta sähkönsiirron keskeytymistä kantaverkon sähköasemille, vaan siirrolle saadaan korvaava reitti kantaverkon toisen sähköaseman kautta.

Voimajohtoyhteyden omistajuuden vaihdosta on suunniteltu jo pitkään. Omistajuuden vaihdos pystyttiin tekemään suunniteltua aiemmin, kun selvitysten ja suunnittelun edettyä suotuisasti varmistui, että johto saadaan osaksi uutta kantaverkon Lakeuslinjaa.

”Suunnittelemme sähköverkkoa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. On mahdollista, että voimajohtojen omistussuhteet muuttuvat, mikäli suunnittelussa havaitaan mahdollisuus tehostaa verkon käyttöä vaihtamalla omistusta. Fingrid toteuttaa vuosittain muutamia voimajohtokauppoja. Tämä kauppa on poikkeuksellisen merkittävä, sillä se on ensimmäinen 400 kilovoltin johto, jonka Fingrid ostaa”, Fingridin kantaverkkopalveluista vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo sanoo.

OX2:n rakentama Lestijärven tuulipuisto valmistuu vuoden 2025 aikana, jonka jälkeen se luovutetaan omistajilleen Kymppivoimalle, Oulun Energialle ja Kuopion Energialle.



