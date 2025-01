Nuorten ääni kuuluviin: Vaasan uusi nuorisovaltuusto käynnisti kautensa

Nuorisovaltuustoon valittiin marraskuussa 2024 järjestetyissä vaaleissa 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä. Kaikki valtuutetut ovat vaasalaisia vähintään 7.- luokkalaisia ja vanhimmillaan 20-vuotiaita nuoria.

Keskiviikkona 22.1. pidetyssä järjestäytymiskokouksessa nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Santiago Laitinen, varapuheenjohtajiksi Ruben Linna, Oskari Koskimäki ja Emmi Schlöbcke sekä sihteeriksi Aaro Helo. Yhdessä he muodostavat nuorisovaltuuston puheenjohtajiston.

-Olen hyvin kiitollinen ja onnellinen, että minut valittiin tähän tärkeään tehtävään. Haluan kiittää kaikkia, jotka mahdollistavat tämän; vanhempiani, jotka kasvattivat minusta tarpeeksi kunnianhimoisen ja rohkean hakemaan tähän asemaan. Kaikkia, jotka äänestivät minua nuorisovaltuustoon, erityisesti omaa luokkaani, jonka kanssa olen jo eskarista asti ollut, ja joka tuntuu kuin toiselta perheeltä. Haluaisin kiittää myös koko nuorisovaltuustoa, jotka uskovat ja luottavat kykyihini johtaa, iloitsee uusi puheenjohtaja Santiago Laitinen.

Suomen paras nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa. Nuorisovaltuustolla on edustus eri lautakunnissa sekä kaupunginvaltuustossa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, ja jäsenten tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Lisäksi nuorisovaltuusto jakaa aktivointirahaa omaehtoisen harrastamisen edistämiseksi. Nuorisovaltuustojen liitto valitsi Vaasan nuorisovaltuuston viime kaudella Suomen parhaaksi.

-Tavoitteita ja ideoita on tällekin kaudelle vähintään yhtä paljon kuin nuorisovaltuutettuja ja olen valmis kuuntelemaan muiden ideoita. Itse toivon jatkossa tiiviimpää yhteistyötä naapurikuntien nuorisovaltuustojen kanssa, kertoo Laitinen.

Laitisen mukaan myös koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten kanssa tehtävää yhteistyötä on hyvä vahvistaa.

- Erityisesti haluisin, että ylläpidettäisiin sitä aktiivisuutta ja intohimoa, jota on ilmassa jokaisen nuorisovaltuustokauden alussa. Toivon, että meidän nuorisovaltuustomme tekee töitä loppuun asti aktiivisesti, ja että juuri meidät muistetaan esimerkillisenä, kertoo Laitinen.

Nuorisovaltuuston uudet varsinaiset jäsenet ovat: