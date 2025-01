Mikä ihme on kaksoisolennaisuusanalyysi?

Vastuullisuus organisaation toiminnassa tarkoittaa eettisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Se kattaa kestävän kehityksen periaatteet, kuten luonnonvarojen harkinnanvaraisen käytön, hiilijalanjäljen minimoinnin, ja jätteiden vähentämisen. Vastuullinen yritys ottaa huomioon työntekijöidensä hyvinvoinnin, edistää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä toimii läpinäkyvästi ja korruption vastaisesti. Yritysvastuu käsittää myös reilun kaupankäynnin käytännöt, kuluttajien oikeuksien kunnioittamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen positiiviseen muutokseen. Näiden periaatteiden noudattaminen auttaa organisaatiota rakentamaan luottamusta ja pitkäaikaisia suhteita sidosryhmiinsä, mikä edistää oleellisesti liiketoiminnan menestystä ja kestävyyttä.

Pitäisikö minunkin hankkia osaava omistaja diplomi?

Osaava omistaja-diplomi voi tukea tätä työtä - jos aihe kiinnostaa, lisätietoa aiheesta saat eri oppilaitoksista – esim. ammattikorkeakouluista tai yliopistoista. Satakunnassa asiasta kannattaa kysyä vaikkapa SAMK:sta. Satakunnan ELY-keskuksen yrityspalvelujen aamuinfossa asiaa esitteli tänään Anne Ekberg - hän on vienyt vastuullisuutta eteenpäin Fiblonin toiminnassa jo pitkään. Fiblonissa vastuullisuus on osa organisaation strategista ajattelua. Se on pohdintaa siitä, miksi organisaatio on olemassa, mtkä ovat toiminnan tavoitteet ja miksi. Säännöllisin väliajoin jokaisessa organisaatiossa tulisi pohtia sitä keitä ovat meidän asiakkaamme. Asiakkaat nimittäin maksavat palkkamme. Jo pelkästään siksi tulee olla selvillä miten he haluavat tulla palvelluksi, Anne Ekberg toteaa.

Organisaatioiden vastuullisuusteot voivat olla hyvin erilaisia riippuen organisaatiosta

Vastuullisuus näkyy eri organisaatioiden toiminnassa eri tavoin. Kuntakentällä esimerkki tästä työstä on deliberatiivisen demokratian kehittämistyö, jota tehdään monissa kunnissa ympäri Suomea. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuntalaiset itse pääsevät aikaisempaa helpommin vaikuttamaan siihen, mihin kunnat rahansa käyttävät. Merikarvialla ilmoittautuminen tähän kansalaiskeskusteluun eli tämän vuoden RatkaisuTori-toimintaan on parhaillaan käynnissä. Kaikki kunnan kehittämisestä kiinnostuneet kutsutaan jo kolmatta vuotta peräkkäin yhteisen pöydän äärelle. Ilmoittautumislinkki ja muuta lisätietoa tästä löytyy: https://merikarvia.fi/ratkaisutori-kuntalaispaneelitoiminta/ Saman tyyppistä toimintaa on kokeiltu myös Turussa, Salossa, Pieksämäellä, Jyväskylässä ja Rautalammilla. Kokemukset ovat olleet hyviä ja toiminta laajenee uusille paikkakunnille kun kuntalaiset siitä kyselevät.

Matkailussakin vastuullisuus on kuuminta hottia

Satakunnan ELY-keskuksen yrityspalvelujen aamuinfossa ympäristövastuulllisuuden teemoja esitteli Terja Wahlberg Satakunnnan ammattikorkeakoulun Matkailun kehittämiskeskuksesta. Hän kertoi mm. Sustainable Travel Finland – merkistä, joka ohjaa tekemistä kohti ympäristövastuullisempaa toimintaa. Toiminnan tulee olla aidosti vihreää – eikä vain esitetä vihreitä, Wahlberg toteaa. Toisaalta toiminnan tulee tietysti tulee olla taloudellisesti kannattavaa – valintoja on siis tehtävä. Wahlberg ehdottaa kurkkaamaan myös Glasgown ilmastokokouksen antia, sieltä voi saada hyviä ideoita oman organisaation kehittämiseen. Tilaisuuden keskusteluissa tuotiin esiin myös sosiaalisen vastuun merkitystä – siitä puhutaan toistaiseksi vähemmän kuin muista vastuullisuusteemoista, mutta myös sosiaalinen vastuullisuus on selkeästi nousussa kahvipöytäkeskustelujen aiheena.

