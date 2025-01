MTK: Metsien hoitoa ja käyttöä on lisättävä ilmaston pelastamiseksi - säädösmuutoksia tarvitaan

Metsiä ja ilmastoa tarkastellaan julkisessa keskustelussa hyvin paljon rajoitusten kautta, vaikka metsien käyttö on keskeinen ratkaisu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

”MTK on koostanut yhdeksän teesin kokonaisuuden, jolla osoitamme metsien ilmastohyötyjen saavuttamisen edellyttävän aktiivista metsien hoitoa ja käyttöä. Uudet tutkimustulokset osoittavat, että olemassa olevia säädöksiä on uskallettava tarkastella uudelleen. Kotimaan ilmastolailta ja EU LULUCF säädöksillä on ollut selkeästi puutteellinen tietopohja ja säädöksiä on uskallettava tarkastella kriittisesti”, huomauttaa energia-asiantuntija Anssi Kainulainen.

Vaikka julkinen keskustelu metsistä ja ilmastosta on äärevöitynyt, voidaan metsät nähdä mahdollisuuksien kautta.

”Koostamamme työkalupaketti nostaa esille hakkuiden ja metsänhoidon hyödyt ilmastolle. Nostamme esille haasteet esimerkiksi turvemaita koskien, mutta myös keinot lisätä metsien kasvua metsänhoidon avulla. Myöskään hiilimarkkinoiden ja puurakentamisen merkitystä ei saa unohtaa”, Mäki-Hakola täsmentää.

Metsien ilmastohyödyt saavutetaan aktiivisella hoidolla ja käytöllä - MTK:n 9 teesiä luettavissa täällä: https://www.mtk.fi/-/metsa-saadosmuutoksia-tarvitaan

