Meteorologin puheenvuoro: Onko talven selkä jo taittunut?

Tammikuu lähenee loppuaan, ja tilastojen valossa käsillä ovat vuoden kylmimmät hetket. Lämpömittari on kuitenkin Etelä-Suomessa näyttänyt viime viikosta asti jopa plus neljän asteen lukemia, ja lumet ovat sulaneet vauhdilla etelä- ja länsirannikolta. Lapissa sentään on vielä pääosin pakkasta, mutta pohjoisessa lämpötilat ovat useita asteita tyypillisten arvojen yläpuolella – joinakin päivinä on ollut jopa 10 astetta tavanomaista leudompaa.

Todennäköisesti pakkaslukemia ja lumisateita saadaan vielä eteläänkin, mutta onko talven selkä jo taittunut – ollaanko lämpötilojen puolesta menossa kohti kevättä?

Sääennusteiden valossa tätä on vielä liian varhaista todeta, mutta tilastojen valossa talven selkä taittuu Lapissa tyypillisesti juuri tammikuun lopulla. Tästä eteenpäin lämpötilat alkavat pohjoisessa keskimäärin hiljalleen kohota.

Etelässä merien jäätymisen myötä taitekohta on tyypillisesti hieman myöhemmin, helmikuun alkupuoliskolla. Esimerkiksi Helsingissä käänne kohti korkeampia lämpötiloja näkyy pitkän ajan tilastoissa helmikuun ensimmäisen viikon jälkeen.

Keskimäärin talven selkä siis alkaa taittua Suomessa tammikuun lopulla tai helmikuun alussa. Yksittäisinä talvina tilanne voi toki vaihdella roimasti, ja joskus maaliskuu on talven kylmin kuukausi. Aika näyttää, mitä helmi- ja maaliskuu tuovat tänä vuonna tullessaan.

Myös talven alin lämpötila mitataan yleensä tammikuussa

Tyypillisin ajankohta talven alimmalle lämpötilalle ajoittuu Suomessa välille 23.–26. tammikuuta. Kuluvan talven kylmimmät lämpötilat ovat tähän mennessä vaihdelleet Lapin –30:n ja –39 asteen ja maan lounaisosan noin –15 asteen välillä. Kylmin päivä on paikkakunnasta riippuen osunut joulukuun puolivälin ja tammikuun puolivälin paikkeille. Eli jos näihin lukemiin jäädään, olisi talven kylmin hetki ollut tavanomaista aikaisemmin.

Helsingin Kaisaniemessä talven kylmin lukema on tähän mennessä ollut –14,2 astetta, joka mitattiin 4. tammikuuta. Jos tähän lukemaan jäädään, olisi kyseessä Helsingin Kaisaniemen 180-vuotisen mittaushistorian neljänneksi korkein talven kylmin lukema.

Vielä on toki tilastojen valossa aikaa ”parantaa”. Joskus talven kylmin lukema osuu Helsingissä helmikuulle, eikä lauhoina talvina ole mahdotonta, että kylmin lukema mitataan vasta maaliskuussa. Mutta kaikkein kylmimpien, eli –30 asteen pakkaslukemien mahdollisuudet alkavat olla Helsingissä taputeltu tämän talven osalta.

Sodankylässä talven kylmimmät hetket ovat historiassa painottuneet tammi- ja helmikuulle. Maaliskuun puolivälin jälkeen on talven kärkitulos voitu aina lyödä lukkoon, sillä sen jälkeen kireimmät pakkaset hellittävät. Sodankylässä mitattiin –32,4 astetta 15.12.2024, millä päästään toiselle sijalle talvien äärikylmyystilastossa. Vain talvella 2008 on Sodankylässä mitattu muutamia kymmenyksiä korkeampi lukema. Jos nykyiseen lukemaan jäädään, olisi talven kylmin lukema mitattu Sodankylässä tätä aikaisempana ajankohtana vain seitsemän kertaa havaintoaseman 118-vuotisessa historiassa.

Viimeisimmät ennusteet näyttävät siltä, ettei talven kärkituloksia olla rikkomassa ainakaan lähiaikoina.

Tekstin on kirjoittanut Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen. Puheenvuorot ovat Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoiden kommentteja ajankohtaisista sää- ja ilmastoilmiöistä, joita julkaistaan laitoksen verkkopalvelussa osoitteessa https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ajankohtaista