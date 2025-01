Metsästäjäliiton Wadén-palkinnon varatuomari Jarmo Kiurulle

Metsästäjäliitto on myöntänyt vuoden 2025 Wadén-palkinnon varatuomari, oikeusinformatiikan lehtori Jarmo Kiurulle. Tunnustus myönnetään vuosittain taholle, joka on merkittävästi edistänyt metsästystä tai riistanhoitoa.

Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtaja Petteri Lampinen perustelee valintaa seuraavasti: "Jarmo Kiuru on Metsästäjäliiton apuna avustanut usean vuoden ajan metsästäjiä suurpetometsästyksen poikkeuslupien hakemusten laadinnassa ja lupapäätösten valitusten valmistelussa. Hän on ansiokkaasti tukenut Metsästäjäliittoa suurpetolainsäädännön edunvalvontatoimissa. Hän toimi myös asiantuntijana maa- ja metsätalousministeriön suurpetotyöryhmässä vuonna 2024.”

Julkisuudessa Jarmo Kiuru tunnetaan metsästyksen lainsäädäntöä koskevista ajankohtaisista mielipidekirjoituksista. Hän on myös ”Hirvenmetsästysoikeus” -kirjan kirjoittaja.

Jarmo Kiuru kommentoi saamaansa palkintoa: ”Olen todella otettu ja kiitollinen siitä, että tällainen huomionosoitus osui kohdalle. Oma metsästysseura selvitti taannoin, paljonko jäseniltä kuluu rahaa metsästykseen. Voin sanoa, että tämä palkinto menee hyvään tarkoitukseen.”

Kiuru on seurannut suurpetoasioita Suomessa ja Euroopan Unionissa vuosien ajan.



”Kansainvälisesti suurpetopolitiikan hoitaminen on kehittynyt suotuisasti. Petokonflikteista on EU-tasolla varoitettu jo vuosien ajan ja EU onkin nyt muuttamassa suden suojelustatusta. Ruotsissa ja Norjassa on harjoitettu edistyksellistä suurpetojen kannanhoitoa jo 2010-luvun alusta. Suomessa tilanne on jumissa. Toivotaan parempia aikoja ja päättäjiltä sekä virkamiehiltä syvällistä näkemystä. Toivottavasti uudistushalukkuutta löytyy.”

Jarmo Kiuru vastaanotti 1000 euron Wadén-palkinnon Joensuussa Riistapäivien yhteydessä 29. tammikuuta 2025. Wadén-palkinto on nimetty Daniel Johannes Wadénin mukaan. Wadén oli erittäin innokas metsästäjä ja riistanhoidon puolestapuhuja ja myös Metsästäjäliiton ensimmäinen puheenjohtaja. Testamenttinsa kautta hän on ollut pitkään myös Metsästäjäliiton toiminnan tärkeä rahoittaja.