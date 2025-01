Helsingin kaupunginvaltuutetut kokoontuvat kaupunkistrategian toteutumista arvioivaan valtuustoseminaariin

Seminaarissa käsitellään valtuustokaudelle 2021–2025 hyväksytyn Kasvun paikka -kaupunkistrategian onnistumisia, haasteita ja huomioita jatkoa varten.

Torstaina 6. helmikuuta ohjelmassa on alustuksia, joissa pormestari, apulaispormestarit ja kaupungin viranhaltijajohto käy läpi strategian toteutumista. Perjantaina 7. helmikuuta aamupäivällä valtuutetuille on työpajoja, joissa arvioidaan kaupunkistrategian toteutumista. Iltapäivän ohjelmassa on muun muassa valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot ja seminaarin päätöspuheenvuorot.

Valtuustoseminaari alkaa torstaina kello 12.30, jolloin alkaa myös seminaarin suora lähetys Helsinki-kanavalla. Perjantaina seminaarin suora lähetys alkaa Helsinki-kanavalla kello 11.15.

Seminaarin aikataulu ja esitysaineisto on julkaistu valtuustoseminaarin sivuilla hel.fi/valtuustoseminaari. Hel.fi-sivuilla on myös julkaistu päivitetyt ja uudistetut sivut kaupungin toimintaympäristötiedosta, joka kertoo kaupunkiin vaikuttavista ilmiöistä ja muutoksista. Toimintaympäristötieto tukee seuraavan valtuustokauden kaupunkistrategian valmistelua.