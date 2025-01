Kirjailija Tuomas Kyrö teki Valokuitusen kanssa uuden Mielensäpahoittaja-tarinan

Kirjailija Tuomas Kyrö heittäytyi uudenlaiseen Mielensäpahoittajan maailmaan, kun hän loi yhdessä Valokuitusen kanssa lyhyttarinan siitä, kun Mielensäpahoittajan naapuriin Kolehmaiselle tulee parempi nettiyhteys. Karvalakkipäinen päähenkilö pahoittaa mielensä, kuinkas muutenkaan. Kyrölle lyhtytarina-projekti oli mieleinen, ja hän syttyi siihen omasta tarpeesta selvittää parempaa nettiyhteyttä.

- Kinnostuin ensin ihan itsekkäistä syistä tästä yhteistyöstä. Minulla on kesämökki, kakkosasunto, jonka nettiyhteydet eivät ole mitenkään täydelliset ja olen miettinyt nykyiselle ratkaisulle vaihtoehtoa, Kyrö kertoo.

Tarinassa Mielensäpahoittajan mieli pahoittuu entistä enemmän, kun valokuidusta on selvästi hyötyä naapuri Kolehmaiselle ja se alkaa tuntua myös Mielensäpahoittajalle varteenotettavalta vaihtoehdolta. Kyrö kertoo, että kirjailijan työssä hyvät yhteydet ovat erittäin tärkeitä, koska kaikki tarvittava on verkossa, palvelimella ja pilvessä. Matkoilla ollessaan hän hoitaa töitä saatavilla olevan wifi-verkon kautta.

- Tällä hetkellä suomalaisilla on kova tarve saada tasokas nettiyhteys digiarjen sujuvoittamiseksi. Moni päätyy valokuituun usein juuri siksi, että on huomannut naapurin hyötyneen ja kehuneen kiinteää valokuitua. Vapaan valokuidun etu on lisäksi se, että nettiliittymän voi aina kilpailuttaa. En tosin usko, että tosielämässä kukaan naapuri näin pahasti sentään toisen hyvästä netistä pahastuu, mutta tämä koko kansalle tuttu ja hellyttävä Mielensäpahoittaja-hahmo sopii mainiosti tuomaan vapaan valokuidun ylivertaisuutta esille huumorin keinoin, Valokuitusen markkinointi- ja viestintäjohtaja Lisa Kukila kertoo.

Mielensäpahoittaja ja Vapaa Valokuitu -kampanja käynnissä eri kanavissa 30. huhtikuuta asti. Kampanja on Studio Lauraéus & ALL CAPSin käsialaa. Mielensäpahoittaja ja Vapaa Valokuitu -äänikirja kuunneltavissa Spotifystä ja osoitteessa https://valokuitunen.fi/mielensapahoittaja/