Kongon demokraattinen tasavalta: Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa Gomassa loukkaantuneiden vastaanottamista ja vetoaa humanitaarisen avun päästämiseksi alueelle

Taistelut M23:n, Kongon armeijan ja molempien osapuolten liittolaisten välillä saavuttivat Goman keskustan aiemmin tällä viikolla, mikä aiheutti kaupungissa paniikkia ja tuhoisia vaikutuksia väestöön. Goma on ollut useiden päivien ajan eristyksissä muusta maailmasta, ja taisteluissa loukkaantuneet pyrkivät hoitoon aina kun voivat.

Humanitaariset ja lääketieteelliset laitokset eivät ole säästyneet väkivallalta.

"Kyesheron sairaalassa luoti lävisti leikkaussalin katon leikkauksen aikana", kertoo Virginie Napolitano, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön hätäavun koordinaattori Gomasta käsin.

"Laite- ja lääkevarastojamme on ryöstetty, mikä vaarantaa sairaanhoidon Gomassa ja sen läheisyydessä. Aseellinen ryöstely on myös vaikuttanut kollegoihimme Gomassa. Yksi heistä haavoittui ampumavälikohtauksessa kotonaan hyökkäyksen aikana. Myös muut organisaatiot ja lääketieteelliset laitokset ovat joutuneet tulituksen kohteeksi. Tätä emme voi hyväksyä."

Vaikeasta tilanteesta huolimatta Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa sairaanhoidon antamista Kyesheron sairaalassa, joka on ollut ylikuormitettu loukkaantuneiden määrän takia.

Lääkärit Ilman Rajoja on hoitanut torstain 23. tammikuuta jälkeen 142 potilasta. Pelkästään tiistaina 28. tammikuuta järjestö vastaanotti 37 loukkaantunutta, joista puolet oli siviilejä ja suurin osa naisia. Suurin osa vammoista johtui sirpaleista. Osa potilaista kärsi ampumahaavoista.

Perjantaista lähtien alueella on ollut myös jatkuvia vesi- ja sähkökatkoksia. Lääkärit Ilman Rajoja tarjoaa normaalisti sairaaloissaan potilaille aterioita, mutta niiden tarjoamien on tällä hetkellä uhattuna, koska työntekijöiden on vaikeaa täydentää ruokavarastoja turvattomuuden, ryöstelyn ja teiden sulkemisen takia.

Turvattomuus ja intensiiviset taistelut ovat pakottaneet Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tilapäisesti vähentämään aktiivisten lääkintäryhmien määrää Gomassa ja kaupungin laitamilla sijaitsevilla pakolaisleireillä. Samaan aikaan sairaanhoidolliset ja humanitaariset tarpeet Gomassa ja sen ympäristössä ovat kasvaneet.

Avustustyöntekijöiden liikkuminen Gomaan turvattava

Viime viikkoina kymmenet tuhannet ihmiset ovat siirtyneet Goman lähistölle leireille, joilla on jo kahden vuoden ajan asunut noin 650 000 ihmistä. Taisteluja on käyty myös leirien alueella, mikä on pakottanut ihmisiä pakenemaan niiltäkin.

"Taistelujen vaikutus siviiliväestöön on valtava. Loukkaantuneiden ja kuolleiden lisäksi saamme tuhoisia raportteja pakolaisleireiltä, joihin työntekijöillämme ei enää ole pääsyä", kertoo Stephan Goetghebuer, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön johtaja Pohjois-Kivussa.

"Kanyaruchinyan pakolaisleirillä tukemamme terveyskeskus jatkaa toimintaansa, mutta työntekijämme näkivät kahden lapsen kuolevan tällä viikolla, koska heitä ei voitu siirtää mihinkään sairaalaan."

Lääkärit Ilman Rajoja valmistautuu lähettämään työntekijöitä takaisin Gomaan arvioimaan tilannetta. Tavoitteena on täydentää varastoja ja lisätä hätäapua mahdollisimman pian. Goma sijaitsee lähellä Ruandan rajaa, joten yksi mahdollisuus on viedä apua Ruandan rajalta käsin. Tämä edellyttää, että laitteiden ja humanitaaristen avustustyöntekijöiden liikkumista maiden välillä turvataan.

Lääkärit Ilman Rajoja kehottaa taistelevia osapuolia tekemään enemmän siviilien suojelemiseksi, kunnioittamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perussääntöjä, erityisesti sairaanhoidon kunnioittamista, ja takaamaan pääsyn sairaanhoitoa tarvitsevan väestön luo.

Goman lisäksi Lääkärit Ilman Rajoja on edelleen läsnä muilla konfliktialueilla Pohjois- ja Etelä-Kivussa.