Kirkkohallituksen Pro ecclesia -mitali espoolaiselle Jouni Mykkäselle

Mitali luovutettiin Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä keskiviikkona 29.1. Espoon valtuustotalolla. Mitalin luovuttivat Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen, Espoon seurakuntayhtymän johtaja Risto Hämäläinen sekä yhteisen kirkkovaltuuston väistyvä puheenjohtaja Juhana Malme.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon Pro ecclesia -mitali voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisen ansioitunut kirkon työssä seurakunnan, hiippakunnan ja kokonaiskirkon tasolla. Mitalin myöntää kirkkohallitus kirkon kunniamerkkiasioiden neuvottelukunnan esityksestä.

Jouni Mykkänen on ollut Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja 1999–2010 ja jäsen 1995 alkaen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen 2011 alkaen ja Tapiolan seurakuntaneuvoston jäsen 2011 alkaen. Mykkänen toimi vuoden 2015 alusta perustetun Espoon seurakuntayhtymän viestinnän toimikunnan puheenjohtajana 2015–2020. Vuonna 2021–2022 Mykkänen oli toimikunnan jäsen ja vuodesta 2023 hän on ollut yhteisen kirkkoneuvoston edustaja toimikunnassa. Lisäksi hänellä on vahva kunnallispolitiikan kokemus Espoossa 1997–2017.

Mykkänen on toiminut Espoon seurakuntayhtymän edustajana Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostossa (aik. valtuuskunnassa) mediasäätiön perustamisesta eli vuodesta 2005 lähtien ja Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuuston jäsenenä vuosina 2016–2024.

Mykkäsen rakentavalla ja aktiivisella työskentelyllä on ollut merkittävä rooli kirkollisen viestinnän kehittämisessä Espoossa ja pääkaupunkiseudulla – ja näiden kautta valtakunnallisestikin. Hän on toiminnallaan eri toimielimissä tukenut valtakunnallisesti merkittävän Kirkko ja kaupunki -median rakentamista.

Hän on toiminut mielellään Raamatun lukijana messussa. Toiminta on ollut kannustavaa ja korostanut lähimmäisen rakkauden merkitystä, tunnuslauseena on ollut "Rohkeasti tulevaisuuteen".

Jouni Mykkänen oli kansanedustaja 1970–1975, Radio 1:n johtaja 1975–1984, koko radion johtaja ja pääjohtajan varamies 1985–1989 sekä resurssi- ja varapääjohtaja 1990–1994. Hän oli Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja vuodesta 1995. Mykkänen jäi tehtävästä eläkkeelle vuonna 2006.

Muut neljä mitalinsaajaa ovat toimittaja Pekka Heikkilä Turun arkkihiippakunnasta, LT, erikoislääkäri Seija Kuikka Mikkelin hiippakunnasta, johtava diakoniatyöntekijä Pirjo Maritta Sariola Lapuan hiippakunnasta ja erikoislääkäri Åsa A. Westerlund Porvoon hiippakunnasta.