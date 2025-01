Rakentamislain keskeiset muutokset nyt Rakennustiedon palveluissa

Rakentamisen laajojen tuoteskaalojen EPD-selosteet kustannustehokkaasti Rakennustiedon Komponentti-EPD:llä 13.9.2024 08:55:23 EEST | Tiedote

Tarve tarkalle tuotekohtaiselle päästötiedolle on kasvanut nopeasti. Tuotevalmistajilla, joilla on laajoja tuoteskaaloja eri tuotevariaatioilla, EPD-selosteiden tuottaminen vie aikaa ja taloudellisia resursseja. Rakennustieto on yhdessä Granlund Oy:n kanssa kehittänyt EPD-selosteiden laadintaan ratkaisun, jossa EPD-selosteen tiedot luodaan kerralla tuotteessa samanlaisena toistuville komponenteille. Tämä helpottaa tarkkojen EPD-selosteiden laatimista yrityksille, joilla laaja tuoteskaala syntyy tuotteissa käytettävistä toistettavista komponenteista.