Taidevaltakunta ´26 -biennaaliin haetaan taiteilijoita kolmen maakunnan alueelta – teemana Yhdessä

Vuoden nuori taiteilija 2025 on Man Yau 17.1.2025 10:15:00 EET | Tiedote

Kuvataiteilija Man Yau on valittu Vuoden 2025 nuoreksi taiteilijaksi. Hän saa Tampereen kaupungin myöntämän 25 000 euron stipendin ja mahdollisuuden yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa. Yau on järjestyksessä 41. Vuoden nuori taiteilija. Man Yau (s. 1991) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä. Yau on suorittanut maisterin tutkinnot Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta kuvanveiston opetusalueelta ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta erikoistuen materiaalilähtöiseen työskentelyyn.