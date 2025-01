Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeusasuntoja Järvenpään Ainolaan

Asuntosäätiö mukaan rasismin vastaiseen Me puhumme teoin -kampanjaan 12.12.2024 11:03:46 EET | Tiedote

Asuntosäätiö on mukana rasismin vastaisessa Me puhumme teoin -kampanjassa. Asuntosäätiö sitoutuu kampanjan tavoitteiden mukaisesti toiminnassaan rasismin ja syrjinnän torjumiseen sekä tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan edistämiseen. Osana kampanjaan sitoutumista Asuntosäätiö on laatinut oman rasismin vastaisen sitoumuksensa sekä konkreettiset toimenpiteet rasismin ja syrjinnän torjumiseksi.