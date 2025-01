Naisten ja lasten rauhanomainen mielenilmaus Joensuussa suurpedoille menetettyjen metsästyskoirien muistoksi

Lauantaina 15.2.2025 kello 15.00 alkaen Joensuussa järjestetään rauhanomainen mielenilmaus suurpetokohtaamisissa henkensä menettäneiden metsästyskoirien muistoksi.

Tapahtumassa naiset, lapset ja metsästyskoirat kävelevät kulkueena Siihtalasta Vapaudenpuistoon, jossa menehtyneiden koirien muistoksi sytytetään kynttilät. Yleisö on tervetullut seuraamaan tapahtumaa kulkueen päätepisteeseen Vapaudenpuistoon, johon kulkue saapunee noin kello 15.30-15.45.

Vapaudenpuistossa Metsästäjäliiton P-K:n Piirin puheenjohtaja Antti Kuivalainen kertoo metsästyskoirien merkityksestä perheenjäseninä. Hän tuo esiin huolen koirien turvallisuudesta nykyisessä suurpetotilanteessa.

Kulkueen osallistujamääräksi tavoitellaan noin sataa naista ja lasta. Järjestelyiden sujumisen varmistamiseksi kulkueeseen osallistuvien naisten, lasten ja koirien on ilmoittauduttava järjestäjille 8.2. mennessä osoitteessa: https://forms.gle/c9eemw5bCDNziYEVA

Kampanjaa voi tukea julkaisemalla sosiaalisessa mediassa kuvia metsästyskoirastasi perheenjäsenenä ja tägätä kuvan tunnuksella #metsästyskoiraperheenjäsenenä

"Metsästyskoirat ovat nykyisin koko perheen lemmikkejä ja tärkeitä liikuttajia myös naisille ja lapsille, vaikka he eivät itse harrastaisi metsästystä. Metsästyskoirien merkitys perheiden henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille on suuri. Vallitsevasta suurpetotilanteesta johtuen vakava huoli koiran turvallisuudesta ja henkisestä hyvinvoinnista on koko perheen yhteinen", sanovat tilaisuuden järjestäjät, Jahtinaisten Jaana Puhakka ja Jaana Kanerva.

"Useimpia metsästysrotuja on jalostettu käyttöominaisuudet edellä ja siksi roduissa ei juurikaan esiinny liioiteltuja ulkomuotopiirteitä. Käyttöominaisuuksien ylläpito edellyttää sitä, että koirat pääsevät harjoittamaan taitojaan rodunomaisessa metsästyksessä ja harjoittelussa."

Tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa on suurpetotilanteen vuoksi rajalliset mahdollisuudet tarjota metsästyskoirille lajityypillistä liikuntaa ja harjoitusta. Pelko koiran ja ennen kaikkea suden kohtaamisesta aiheuttaa perheissä jatkuvaa huolta, vieden myös ilon yhteisestä harrastamisesta koiran kanssa.

Metsästyskoirat rakastavat ja tarvitsevat metsiä yli kaiken!

Järjestäjätahot

Pohjois-Karjalan Jahtinaiset ry yhteistyössä paikallisten metsästyskoirayhdistysten ja Metsästäjäliiton P-K:n Piirin kanssa.