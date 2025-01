Psykososiaalisella tuella valtava merkitys syöpään sopeutumisessa

Kolmannen sektorin tarjoama keskustelutuki pitää liittää hoitoketjuihin nykyistä paremmin.

Suomessa tarvitaan entistä tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä, jotta syöpään sairastuneille voidaan varmistaa riittävä psykososiaalinen tuki.

– Psykososiaalisella tuella on valtava merkitys koko hoitopolun aikana paitsi sairauteen sopeutumisen, myös hoitoon sitoutumisen kannalta, Syöpäjärjestöjen psykososiaalisen tuen päällikkö Katja Tähkä toteaa.

– Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti, ja samalla hoitoon liittyviä asioita pitää käydä entistä perusteellisemmin läpi potilaiden kanssa. Varsinkin hoitopolun alussa sairastuneilla on suuri tiedon tarve. Kun muistetaan, että syöpään sairastuu tulevaisuudessa yhä useampi ja potilasmäärät tulevat huomattavasti kasvamaan, on selvää, että psykososiaalisen tuen tarve kasvaa koko ajan. Julkinen sektori ei kykene yksinään kantamaan vastuuta tuen riittävyydestä.

Syöpäjärjestöt auttoivat yli 31 000 kertaa

Syöpäjärjestöjen psykososiaalisen tuen palveluita on käytetty ahkerasti ympäri Suomea. Vuonna 2023 Syöpäjärjestöihin tuli kaikkiaan yli 31 000 psykososiaalista tukea koskevaa yhteydenottoa.

Kolmas sektori on siis jo nyt merkittävässä roolissa syöpään sairastuneiden psykososiaalisen tuen tarjoajana. Tulevaisuudessa sen merkitys voi vielä korostua, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit ovat tiukat. Niukkuudessa käytettävissä olevat resurssit kannattaa kohdentaa viisaasti.

Parhaillaan valmisteilla olevassa kansallisessa syöpästrategiassa psykososiaalinen tuki nostetaan esiin erityisen tärkeänä tekijänä syöpään sairastuneiden elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämisessä.

– On tärkeää, että tunnistamme paremmin ne potilaat, jotka tarvitsevat enemmän tukea, ja että heidät osataan ohjata palveluun, jossa syöpään sairastuneella on mahdollisuus pysähtyä käsittelemään omia ajatuksiaan ja tunteitaan ilman kiirettä. Psykososiaalista tukea varten potilaat on hyvä ohjata myös kolmannelle sektorille. Meidät on kyettävä liittämään hoitoketjuun saumattomasti, Tähkä sanoo.

Keskustelutukea matalalla kynnyksellä

Syöpäjärjestöjen psykososiaalisen tuen palvelut tunnetaan jatkossa ympäri Suomen Luoto-palvelun nimellä. Luoto-palvelussa Syöpäjärjestöjen syöpään perehtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat keskustelutukea niin sairastuneille, läheisille ja kaikille, joita syöpä huolestuttaa. Palvelu on maksuton eikä sinne vaadita lähetettä.

– Ammattilaisemme tarjoavat tietoa, toivoa ja tukea, ja he tietävät, mitä syöpään sairastuminen tarkoittaa ja mitä hoitopolulla tapahtuu. Keskustelut heidän kanssaan ovat aina luottamuksellisia, Tähkä kertoo.

– Psykososiaalisen tuen palvelujemme brändäyksellä toivomme lisäävämme niiden tunnettuutta entisestään, jotta sekä tukea tarvitsevat että palveluihin ohjaavat ammattilaiset löytävät palveluumme paremmin.

Lisätietoja:

Psykososiaalisen tuen päällikkö Katja Tähkä, puh. 050 304 6946, katja.tahka@cancer.fi (tavoitettavissa perjantaina 31.1.2025)

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 560 4334, nina.airisto@cancer.fi