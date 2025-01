Hailuodon lauttaliikenne sujuu toistaiseksi normaalisti, mutta poikkeustilanteen liikennejärjestelyt ovat valmiit

Jääolosuhteiden ennustaminen on vaikeaa, mutta mahdolliseen poikkeustilanteeseen on varauduttu ennakolta. ELY-keskus on yhteistyössä Väyläviraston, Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen ja Suomen Lauttaliikenne Oy:n kanssa rakentanut varalauttapaikan idänpuoleisen työpenkereen päähän ja valmistellut varareittisuunnitelman.

Lähiviikkojen liikenne näyttää toistaiseksi sujuvan normaalisti ja säistä riippuu, joudutaanko poikkeusjärjestelyyn turvautumaan lainkaan. ELY-keskus seuraa tilanteen kehittymistä. Normaalin lauttaliikenteen todennäköisin este on jäiden lähtöajankohtaan liittyvä ahtojääriski. Sopivissa tuuliolosuhteissa lauttaväylän eteläpuolinen kiintojääkenttä saattaa rikkoutua ja ajautua ahtojääksi lauttaväylälle.

Mikäli poikkeusjärjestelyihin joudutaan turvautumaan, palvelutaso on merkittävästi normaalitilannetta heikompi. Poikkeusjärjestelyillä varmistetaan kuitenkin Hailuodon saavutettavuus ja elintärkeät yhteydet myös mahdollisessa poikkeustilanteessa.

Hailuodon lauttaväylällä veden syvyys on – 5,5 metriä. Varalauttapaikan edustalla veden syvyys on ainoastaan – 4 metriä. Tämän vuoksi poikkeusjärjestelyjen aikana liikennöidään varalautta Merguksella, jonka syväys on muita lauttoja pienempi ja kantavuus on 62 tonnia. Näin ollen raskaita kokonaispainoltaan 76 tonnin kuljetuksia ei voida kuljettaa lautalla poikkeusjärjestelyjen aikana. Puukuljetuksia ja muita raskaita kuljetuksia tulisi hoitaa mahdollisimman paljon ennakolta nyt, kun lauttaliikenne toimii normaalisti.

Liikenteen palvelutaso ja välityskyky tulevat laskemaan merkittävästi poikkeustilanteessa. Liikenne rajoitetaan aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteen tunteihin ja keskipäivän tunnit rauhoitetaan hankkeen rakennustöille, sillä samalla pitää turvata kiinteän yhteyden rakennustöiden häiriötön jatkuminen ja hankkeen aikataulussa pysyminen.

Poikkeusjärjestelyjä lauttaliikenteen estyessä lauttaväylällä, toimintaa lauttarannoilla ja liikenteen palvelutasoa on kuvattu tarkemmin ELY-keskuksen tiedotteessa 19.12.2024.

Rajallisen kapasiteetin vuoksi lauttaliikenteessä otetaan poikkeusjärjestelyn aikana käyttöön varausjärjestelmä lautalle. Varausjärjestelmä pystyy huomioimaan olemassa olevat etuajo-oikeusluvat ja niiden priorisoinnin. Varausjärjestelmän käytöllä tienkäyttäjä voi varmistaa mahtumisensa haluttuun lauttavuoroon. Toisaalta omaa kulkemista pitäisi siis ennakoida aiempaa enemmän. Varausjärjestelmästä ja sen käytöstä tiedotetaan erikseen, mikäli poikkeusjärjestelyihin joudutaan.

Mikäli poikkeusjärjestelyihin joudutaan, ELY-keskus toivoo tienkäyttäjien rajoittavan matkustamista vain välttämättömiin matkoihin Hailuodon ja mantereen välillä. Näin turvataan välttämättömät työ- ja asiointimatkat sekä kaupan elintarvikekuljetukset, maatalouden- ja maitokuljetukset sekä linja-autoliikenne. Vapaa-ajan matkustamista poikkeusjärjestelyjen aikana tulisi välttää.

Tilanteen seuranta

Lauttaliikenteen pysähtyminen lauttaväylällä ei ole todennäköistä lähiviikkoina. ELY-keskus seuraa tilanteen kehittymistä jatkuvasti ja tiedottaa muutoksista. ELY-keskus korostaa, että tällä hetkellä kyse on mahdolliseen poikkeustilanteeseen varautumisesta. Toistaiseksi lauttaliikenne sujuu normaalisti.

Talvella 2025–2026 tilanne oletettavasti helpottuu

Tähän talveen verrattuna olosuhteet lauttaliikenteen näkökulmasta helpottuvat talvella 2025–2026, kun nyt Oulunsalon puoleisen Riutunsillan työpenger kaivetaan auki tämän vuoden aikana. Sillan aukko mahdollistaa merivirran ja jäiden liikkumisen pohjoiseen, jolloin lauttaväylä sekä Oulunsalon lauttaranta pysyvät paremmin jäättöminä. Tänä talvena Oulunsalon lauttarantaa on jouduttu puhdistamaan kerääntyvistä jäämassoista kaivinkonetyönä.

Virallista yleistä jäätietä ei näillä näkymin perusteta tänä talvena

Yleisen jäätien linjauksella on tehty talven mittaan mittauksia jään vahvuuden selvittämiseksi. Viimeisimmät mittaukset on suoritettu 23.1.2025. Mittaustulosten mukaan jään tehollinen vahvuus oli heikoimmillaan 36 cm. Jäätien perustaminen voidaan aloittaa turvallisesti vasta kun jäänvahvuus on koko jäätielinjalla ja tarvittavilla aputyöalueilla vähintään 40 cm. Toistaiseksi vaatimukset eivät täyty, jotta yleistä jäätietä voitaisiin alkaa perustaa.

