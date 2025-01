Remeon jätteenkäsittelylaitos siivottu – voimassa olevan ympäristöluvan vuoksi toiminta on sallittava, mutta tehostetusti valvottuna

Useita ympäristölupamääräyksiä rikkoneella Remeo Refining Oy:n Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella syttyi viime marraskuussa kolme tulipaloa, joista viimeisin kesti peräti 10 päivää. Pirkanmaan ELY-keskuksen 14.11.2024 antamassa poikkeuksellisen tilanteen päätöksessä jätteiden vastaanotto Remeo Oy:n jätteenkäsittelylaitokselle kiellettiin toistaiseksi ja toimintaa rajoitettiin tilanteen korjaamiseen saakka. Päätös sisälsi myös lukuisia ympäristömääräyksiä. Toiminnanharjoittaja velvoitettiin kustantamaan kaikki haittojen siivouksesta ja näytteidenotoista aiheutuneet kustannukset.

Remeo tyhjensi ja siivosi laitosalueen kokonaisuudessaan jätteistä ja torjui haittaeläimet tammikuun alkuun mennessä. Pirkanmaan ELY-keskus myös tarkasti laitosalueen tammikuun alussa. Tammikuun 20. päivä Remeo esitti ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen suunnitelman toiminnan jatkamiseksi poikkeuksellisessa tilanteessa. Suunnitelma sisälsi esityksen toiminnasta, jotta jätteenkäsittelylaitoksella olisi mahdollista jatkaa nykyisen luvan nojalla. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi jätteen vastaanotto ja käsittely on jälleen tarpeen sallia, sillä laitoksella on voimassa oleva ympäristölupa jätteenkäsittelytoimintaan. Pirkanmaan ELY-keskuksen aloite laitokselle 2.12.2024 hakemasta ympäristöluvan peruuttamisesta on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolla vielä käsittelyssä.

Varastointimäärät ylittivät sallitun rajan

Palon jälkeen Remeon on täytynyt raportoida siltä vaadittujen toimien etenemisestä säännöllisesti. Yhtiön toimittaman jäteraportoinnin mukaan jätteiden varastointimäärät tulipalon aikaan olivat noin kaksinkertaiset sallittuun määrään nähden. Yhtiö siivosi alueen, ja tieto laitokselta pois toimitetuista jätemääristä selviää myös jätteitä vastaanottaneiden jätteenkäsittelylaitosten kuittauksista.

Suurpalossa tuhoutui kaksi rakennusta, joista toinen kokonaan (D-halli) ja toinen osittain (C-halli). Osittain tuhoutunut halli on edelleen käyttökiellossa. Yhtiö aikoo korjata sen maaliskuuhun mennessä. Korjaustoimien aikana jätteiden vastaanottoa ja varastointia tehdään nykyistä lupaa pienimuotoisempana.

Kokonaan tuhoutuneen D-hallin tilalla jätettä varastoidaan nyt paalattuna. Aikaisemmin jätteet olivat paloturvallisuusriskiä kasvattaneissa kasoissa. Paalaus vähentää hajuhaittoja, roskaantumista ja parantaa varaston paloturvallisuutta.

Dronekuvat apuna tehostetussa seurannassa

Pirkanmaan ELY-keskuksen antaman uuden päätöksen mukaan laitokselle on määrätty tehostettu seurantavelvoite ja jälleen lukuisia toimia toiminnan korjaamiseksi. Yhtiön on muun muassa raportoitava toiminnastaan kuukausittain ja toimitettava ajantasainen ennaltavarautumis- ja pelastussuunnitelma tarkastettavaksi. Lisäksi yhtiöltä edellytetään havainnekuvia ilmasta, joita yhtiö ottaa dronellaan. Tällä vahvistetaan tieto kiinteistön varastointitilanteesta.

Aikaisemmin toiminnanharjoittaja ei ollut järjestänyt toimintaansa jätteiden varastoinnin osalta niin, että jätteistä voitaisiin kaikissa tilanteissa huolehtia lainmukaisesti. Puutteet olivat vakavia.

Remeon toiminnan lainmukaisuus pyritään turvaamaan tiiviillä viranomaisyhteistyöllä. Pirkanmaan ELY-keskus on käynyt jatkosuunnitelman läpi yhdessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Tampereen kaupungin ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisen sekä Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. Tampereen kaupunki ja pelastuslaitos kommentoivat, että Remeon on vielä päivitettävä jatkosuunnitelmaansa ja esitettävä mahdolliset muutostarpeet jätteiden vastaanotto-, käsittely ja varastointimääriin.

Päätöksen mukaan jatkossa jätekasojen väliin tulee jättää vähintään viisi metriä väliä tai palamaton väliseinä. Lisäksi tulee huomioida pelastuslaitoksen edellyttämät suuremmat etäisyydet jätekasojen ja hallien seinien välillä. Joidenkin jätelaatujen osalta yhtiön on jatkossa pidettävä pelastustiet vapaina.

Suurpalon ympäristövaikutuksia seurataan edelleen ja niiden seuranta tulee jatkumaan pitkään. Esimerkiksi palon haitat lähialueen kasvustoon ja vesistöön ovat yhä selvityksessä.

Miksi toimintaa ei voida kieltää?

− Hallintomenettelyt ovat hitaita koska menettelyssä kuullaan laajaa asianosaisjoukkoa. Päätöksiin on aina oltava mahdollista hakea myös muutosta hallintotuomioistuimesta, ja elinkeinon harjoittaminen on perusoikeus, jolla on erittäin vahva suoja, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava lakimies Maria-Pia Karppela.

Loppukädessä toiminta on toiminnanharjoittajan vastuulla. Poikkeuksellisen tilanteen päätös on voimassa siihen saakka, kun poikkeuksellinen tilanne laitoksella jatkuu, tai kun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Pirkanmaan ELY-keskuksen aloitteeseen ympäristöluvan peruuttamiseksi.