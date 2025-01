Ministeri Kaisa Juuson tapaamisessa korostui muutoksen tärkeys

Ministeri Juuso avasi Helsingissä järjestetyn tapaamisen alleviivaamalla muutoksen väistämättömyyttä. Hän peräänkuulutti hyvinvointialueilta uusia innovaatioita, rohkeita ratkaisuja sekä kokeilevaa kulttuuria.

– Etelä-Suomen yhteistyöalueella on tehty paljon hyvinvointialueiden välistä hyvää yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä esimerkiksi valmiuden ja varautumisen osalla, Keusoten hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio kertoo.

Rakentavaa yhteistyötä ja yhteistä toiminnan kehittämistä

Etelä-Suomen yhteistyöalueen (niin kutsuttu YTA-alue) neuvottelu sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytiin rakentavassa hengessä. Neuvotteluissa käsiteltiin muun muassa erikoissairaanhoidon yhteisiä tavoitteita, sosiaalihuollon yhteistyötä, digitalisaatiota sekä valmiutta ja varautumista.

– Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteinen tavoite on lisätä etävastaanottoja sekä kannustaa erikoislääkäreitä liikkumaan alueen sisällä, jotta vuokralääkäreiden käyttöä voidaan vähentää. Päivystyksen tilanteeseen pyritään hakemaan helpotusta muu muassa kiirevastaanottoja, liikkuvia palveluita ja digipalveluita kehittämällä, Kontio tiivistää.

Sosiaalihuollon osalta neuvotteluissa korostui yhteistyön merkitys lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian palveluissa sekä vaativissa päihdehuollon palveluissa. Yhteinen tavoite YTA-alueella on erityisen huolenpidon saatavuuden parantaminen.

Hyvinvointialueilta edellytetään johtajuutta ja kriisinkestävyyttä

Lakisääteisten neuvotteluiden yhteydessä järjestettiin myös kehittämis- ja keskustelutilaisuus, jossa tavoitteena oli jakaa hyviä käytänteitä hyvinvointialueiden välillä sekä vahvistaa alueiden ja ministeriön välistä matalan kynnyksen vuorovaikutusta.

Keskusteluissa käsiteltiin hyvää johtajuutta, kriisinkestävyyttä, digitalisaatiota sekä sote-palveluiden tulevaisuutta.

– Työpajoissa korostui henkilöstöstä huolehtiminen, mikä on erittäin tärkeää hyvinvointialueilla, jotka ovat vasta itsenäisen ajan Suomen suurimman julkishallinnon reformin alussa. Johtaminen on nyt muutoksessa sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja lähijohtajuus on avainasemassa. Onkin erityisen hienoa, että Keusoten esihenkilötyö on työelämän laadun mittauksissa koettu hyväksi, Kontio kertoo.

YTA-alueet eli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueet edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista ja kehittämistä sekä hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä. Jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueita on viisi, ja jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala. Keusote kuuluu Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen.