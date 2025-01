Ravintola-alan oscarit on jaettu – tässä ovat Suomen kovimmat ravintola-ammattilaiset 2025

Kotimaisen lähiruoan pioneeri ja Michelin-kokkien eturintamassa kulkenut Markus Maulavirta on yksi Suomen legendaarisimmista kokeista. Hän sai tunnustuksena elämänmittaisesta työstään PRO-gaalassa jaetun elämäntyöpalkinnon. Palkinto oli järjestyksessä toinen, ja ajoitus osui Maulavirran mukaan nappiin.



"Positiivista, ettei kaikki tule postuumisti", Maulavirta kommentoi.



Uransa merkittävimpinä aikoina Maulavirta pitää vuosiaan ravintola Georgessa, jolle hän tienasi vuonna 1991 yhden Suomen ensimmäisistä Michelin-tähdistä.



Lähiruoan sanansaattajana tunnettu Maulavirta nosti kotimaiset tuottajat esiin ravintola Nokassa ja monissa muissa yhteyksissä.



PRO-tunnustuspalkinnot myöntää horeca-alan ammattimedia Aromi. Vuotuinen PRO-gaala järjestettiin 23. kertaa.



”Ravintola- ja keittiöalalla on todella kovia ammattilaisia, jotka työskentelevät rakkaudesta lajiin. PRO-voittajat ovat suomenmestareita lajissaan, ja asiakkaalle on erityinen elämys päästä heidän serviisiinsä”, sanoo Aromin päätoimittaja Outi Tuomivaara.



PRO-gaala järjestettiin Finlandia-talossa. Lavalle nousivat illan aikana 16 sarjan kolme parasta, ja jokaisen sarjan voittaja palkittiin. Voittajat valitsi alan ammattilaisista koostuva tuomaristo.



Ehdokkaat asetettiin yleisellä haulla, ja finalistit saivat kerätä taakseen kannatusta esimerkiksi somessa. Ehdotuksia ja kannatusääniä PRO-palkinnon saajaksi tuli kaikkien aikojen suurin määrä, peräti 9 000.



Ääniharavaksi nousi Lehdistön PRO-palkinnon voittaja Lauri Kaivoluoto, joka on nostanut yrittäjänä vantaalaisen Backaksen menestykseen ravintola- ja tapahtumatilana.



Ammattikeittiön tuotekehittäjän sarjassa palkittiin Compass Groupin Ville Pyykönen, joka johti kapteenina yhtiön joukkueen kultaan kokkiolympialaisissa vuonna 2024.



Toinen kokkiolympialaisten kultamitalisti, helsinkiläisen Bistro Bardot’n kylmäkkö Mia-Maria Tschernij palkittiin puolestaan ravintolan kokki -sarjan PRO-palkinnolla. Keittiöpäällikkö-sarjan vei nimiinsä helsinkiläisen Basbas Kulman Veera Valtonen. Tuomaristo arvosti molempien modernia ja kehittävää otetta työhön.



Sosiaalinen vastuu nousi esiin etenkin Ammattikeittiön työntekijä -sarjan voittajan Marjo Sundströmin kohdalla: hän työskentelee monikulttuurisessa työyhteisössä espoolaisessa Mainingin koulussa työkavereinaan myös vammaispalvelun asiakkaat.



Yrittäjä-sarjassa katse kääntyi työllään Lapin matkailulle merkittävää vetoapua antaneeseen Rovaniemen Santaparkin Ilkka Länkiseen ja Katja Ikäheimo-Länkiseen.

PRO-tunnustuspalkinnot 2025:

Ammattikeittiön työntekijä

Marjo Sundström

Palveluvastaava, Mainingin koulu, Espoo Catering, Espoo



Ammattikeittiön päällikkö

Paula Kolppanen-Valli

Tuotantopäällikkö, Kilon keittiö, Espoo Catering, Espoo



Ammattikeittiön kokki

Kimmo Juslenius

Keittiömestari, Antell Väritupa, Vantaa



Ammattikeittiön tuotekehittäjä

Ville Pyykönen

Keittiömestari, tuotekehitys, Compass Group, Helsinki



Ravintolapäällikkö

Himal KC

Ravintolapäällikkö, Taco Bell Iso Omena, Espoo



Ravintolan asiakaspalvelija

Abdallah Medarhri

Vuoropäällikkö, Strawberry, hotelli Lilla Roberts, Helsinki



Ravintolan kokki

Mia-Maria Tschernij

Pääkylmäkkö, Bistro Bardot, Helsinki



Ravintolan keittiöpäällikkö/-mestari

Veera Valtonen

Keittiöpäällikkö, Basbas Kulma, Helsinki



Hovimestari/sommelier

Pilvi Auvinen

Sommelier ja ravintoloitsija, Grape Wine Bar & Tasting Room, Helsinki



Baarimestari

Matias Pietarinen

Baarimestari, Hotel Maria, Helsinki



Kahvilan työntekijä

Jenna Sällinen

Vuoropäällikkö, Fazer Cafe Töölö, Helsinki



Opettaja

Paraschos ”Akis” Staboulis

Lehtori, Perho, Helsinki



Yrittäjä

Ilkka Länkinen & Katja Ikäheimo-Länkinen

Santapark, Rovaniemi



Tulokas

Siiri Kallio

Tarjoilija, Ravintola Töölö, Helsinki



Innovaatio

Soupster Green Advisory Board

Soupster Family



Vastuullisuus

ResQ Club

ResQ



Elämäntyöpalkinto

Markus Maulavirta



Lehdistön palkinto

Lauri Kaivoluoto

Yrittäjä, Ravintola Backas, Vantaa



Kuvia voittajista ja PRO-gaalasta päivitetään kuvapankkiin: https://siirry.fi/3UL3



Lisätietoa voittajista, finalisteista ja PRO-palkinnoista: https://avecmedia.fi/propalkinnot/



PRO-palkinnoista vastaa horeca-alan ammattimedia Aromi, jota kustantaa Kamua Helsinki oy. Kamua Helsinki kuuluu Mediakonserni Keskisuomalaiseen.