Hallitustiedote: Salibandyliiton ja F–liigan hallitukset yhteisessä tapaamisessa – valtuuston kokous huhtikuussa Tampereella

Salibandyliiton ja F-liigan hallitukset kokoontuivat yhteiseen tapahtumaan Veikkauksen majalle 17.-18.1.2025. Kahden päivän intensiiviseen tapahtumaan sisältyi yhteistä workshop-työskentelyä ja liittohallituksen kokous, mutta myös paljon vapaamuotoista keskustelua.

Salibandyliiton hallituksen puheenjohtaja Kaarina Vuori näkee hallitusten välisen keskustelun ja sparrauksen erittäin tärkeänä.

– Tämä oli hieno tilaisuus pysähtyä yhdessä keskustelemaan lajin tulevaisuudesta. Yhteistyö hallitusten välillä on olennaista, jotta jaamme yhteisen näkemyksen salibandyn kehityssuunnista. Kummassakin hallituksessa on paljon osaamista ja osaajia erilaisilla taustoilla ja vahvuuksilla.

– Viikonvaihteeseen mahtuikin paljon värikkäitä keskusteluja, joissa asioita tarkasteltiin erilaisista näkökohdista. Mukana olleet Salibandyliiton toiminnanjohtaja Riku Tapio ja F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen saivat tapahtumasta vinkkejä operatiiviseen toimintaan, Vuori summaa viikonvaihdetta.

Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus

– Pelipassien määrä kaudelle 2024–25 on tässä vaiheessa 47 042, mikä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1 063 pelipassia enemmän. Jäsenseurojen lukumäärä on 695.

– Tilikauden 2024 taloudellinen ennuste on hieman ylijäämäinen. Toiminnan kokonaistuotot ja kokonaismenot ovat asettumassa molemmilta osin jonkin verran talousarvioita korkeammaksi.

– Taloudellinen tilanne on vakaa ja vuodenaikaan nähden normaali. Likviditeetti on erinomainen, joskin suuri osa rahavaroista on pelipassien yhteydessä myydyistä vakuutustuotteista kertynyttä tuottoa, joka tilitetään vakuutusyhtiölle vuoden 2025 aikana.

– Liitto on ottanut käyttöön automatisoidun muistutus-, huomautus- ja perintäprosessin. Tällä pyritään varmistamaan saatavien tehokkaampi kierto.

– Merkittiin tiedoksi MM-kisojen pääsihteerin rekrytointi. Hakuaika päättyy 31.1.2025.

Hallituksen itsearviointityöpajan purku

– Hyväksyttiin kehityssuunnitelma hallitustyöskentelyn kehittämiseksi, joka pohjautuu edellisessä kokouksessa työpajatyyppisesti toteutettuun itsearviointiin hallituksen ensimmäisen vuoden toiminnasta. Kehityslupaukset ja hallituksen kehityssuunnitelma on laadittu työpajojen tulosten pohjalta.

Harrastepelaamisen kehittäminen

– Merkittiin tiedoksi kehityspäällikön (harrastaminen ja pelaaminen) laatima esitys harrastepelaamisen suunnitelmista.

Erotuomarivaliokunnan jäsenet ja puheenjohtaja

– Nimettiin erotuomarivaliokunnan puheenjohtajaksi Kari Saukkonen ja valiokunnan jäseneksi Mika Saastamoinen. Omasta pyynnöstään erotuomarivaliokunnan puheenjohtajuuden jättänyt Mika Saastamoinen jatkaa valiokunnan jäsenenä. Hänen tilalleen puheenjohtajaksi ETV:n jäsenen paikalta nimettiin Kari Saukkonen.

Valtuuston koollekutsuminen

– Päätettiin kutsua valtuusto koolle sunnuntaina 27.4.2025 Tampereelle ja että kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Valtuusto kokoontuu sääntömääräisesti vuosittain maalis-huhtikuussa. Kokouksessa valtuusto käsittelee muun muassa Salibandyliiton vuoden 2024 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. Listan käsiteltävistä asioista näet täällä (Toimintasäännöt 10§ Valtuusto).

Ansiomerkit

– Myönnettiin yksi seuratoiminnan kultainen ansiomerkki esityksen mukaisesti.

Uudet ja eroavat seurat

– Ei uusia eikä eroavia seuroja.

Kokoukseen osallistui hallituksesta 9/10 henkilöä.

Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26.2.2025.

Salibandyliiton hallitus: Kaarina Vuori (pj.), Juuso Laamanen (vpj.), Mikko Alanko, Tomi Auremaa, Riikka Henkola, Miko Kailiala, Marko Löija, Mikko Seppälä, Petra Viheriävaara, Tuulia Virhiä.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti.

Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta (6) ja enintään yhdeksästä (9) jäsenestä. Hallituksen jäsenistä yhtä sukupuolta voi olla enintään kaksi kolmasosaa (2/3). Yksi hallituksen jäsenistä on pelaajia edustavan tahon valitsema.