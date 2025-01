Suomalainen farkkubrändi Very Nice tekee farkkuja kaiken muotoisille vartaloille – jokaisen pitäisi pystyä löytämään istuvat ja tyylikkäät farkut

Very Nice on 1980-luvun alussa perustettu suomalainen farkkubrändi, joka tunnetaan laadukkaista materiaaleista, erinomaisesta istuvuudesta ja ainutlaatuisesta tyylistä, jossa yhdistyy ajattomuus ja trendikkyys. Brändi on osa MASI Jeans Oy:tä, joka on yksi Suomen suurimmista vaatetusalan yrityksistä.



Vaatekaapin kulmakiviä vuosikymmenien kokemuksella

Very Nicen farkut löytävät tiensä suomalaisten naisten vaatekaappeihin vuodesta toiseen, koska mallit elävät ajan, trendien sekä asiakkaiden palautteiden mukaan.



“Mallistomme ydin koostuu suosituista klassikkomalleista, jotka ovat olleet asiakkaidemme luottovalintoja vuodesta toiseen. Täydennämme kuitenkin valikoimaa vuosittain uusilla malleilla, jotka heijastavat ajankohtaisia trendejä. Esimerkiksi kapeat lahkeet pitävät yhä pintansa kysytyimpien mallien joukossa, vaikka tämän hetken trendit suosivatkin leveämpiä lahkeita”, kertoo Very Nicen markkinointipäällikkö Minna Österman.

Very Nice pyrkii tarjoamaan kuluttajille farkkuja, jotka yhdistävät täydellisen istuvuuden, mukavuuden ja monikäyttöisyyden – aina trendikkäällä otteella.



Moni vaatevalmistaja käyttää nykyään digitaalista kaavoitusta, joka ei aina huomioi ihmisten kehojen monimuotoisuutta. Very Nice sen sijaan panostaa edelleen perinteiseen käsityöhön kaavoituksessa, tarjoten asiakkaille farkkuja, jotka todella istuvat eri vartalotyypeille.



"Meillä kaavoitus on taitolaji, jossa yhdistyvät vuosikymmenten kokemus ja ymmärrys kehojen yksilöllisyydestä. Suunnittelussa ja kaavoituksessa huomioidaan eri vartalotyyppien vaatimat ominaispiirteet sekä naiselliset kurvit ja muodot", toteaa Österman.



Kolmasosa suomalaisista naisista on pluskokoisia, mutta farkkumarkkinoilla tämä ei juuri näy.



"Useimmat koot loppuvat 34 tai 36 tuumakokoihin, mutta Very Nice tarjoaa kokovalikoiman 26–50 tuumaa. Haluamme aidosti palvella kaikkia vartalotyyppejä", Österman jatkaa.



Very Nice tuo markkinoille farkkuja, jotka ovat syntyneet pitkän linjan asiantuntijuudesta suunnittelussa, kaavoituksessa ja valmistuksessa. Perinteitä ja huipputason ammattitaitoa vaaliva lähestymistapa vastaa kasvavaan kysyntään aidosti istuvista farkuista, jotka sopivat kaikille.



Vastuullisen farkkutuotannon edelläkävijänä

Very Nice -farkut suunnitellaan Suomessa ja valmistetaan yrityksen omalla tehtaalla Valgassa, Virossa. Tämä mahdollistaa korkealaatuisen ja läpinäkyvän tuotantoketjun.



Yritys on investoinut viime vuosina paljon moderniin teknologiaan, jonka avulla on voitu vähentää ympäristöön kohdistuvaa painetta ja tuottaa entistä vastuullisempia farkkuja.



“Panostamme laadukkaisiin materiaaleihin ja tuotteiden kestävyyteen, tukeaksemme vastuullista kuluttamista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja meille on kunnia-asia, että työmme kunnioittaa ympäristöä”, Österman lisää.



Very Nice on tehnyt brändiuudistuksen vuoden vaihteessa, jonka myötä myös mallisto on saanut uusia vivahteita. SS25-mallistossa on panostettu erityisesti persoonallisuuteen ja eri sesonkeihin. Mallistosta löytyy niin shortseja kuin yhteensopiva farkkusetti. Tuotteet ovat saatavilla Very Nice -verkkokaupasta ja valikoiduilta jälleenmyyjiltä, jotka löytyvät täältä.



Pääset tutustumaan SS25-mallistoon täältä.