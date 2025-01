Berner-konsernin päästövähennystavoitteille hyväksyntä Science Based Targets -aloitteelta

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen neljän liiketoiminta-alueen perheyritys. Pääkonttorimme, tutkimus- ja kehitysyksikkömme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Berner-konserniin kuuluvat Suomessa Chemigate Oy ja sen tytäryhtiöt Finnamyl Oy ja Lapuan Peruna Oy, Berner Chemicals Oy ja Suomen Medituote Oy. Konsernimme liikevaihto vuonna 2023 oli 705 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 880 henkilöä. Vastuullisilla toimintatavoilla on Bernerillä pitkät perinteet ja vastuullisuus kiteytyy vahvasti myös kaiken tekemisemme ytimeen eli huomisen puolustamiseen – toimimme niin, että meillä kaikilla on vielä 100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää #huomisenpuolustaja. Lisätietoja: berner.fi