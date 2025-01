THL viikolla 6/2025

Kriisinkestävä yhteiskunta edellyttää hyvinvoivia ja toisiaan tukevia ihmisiä 28.1.2025 00:01:00 EET | Tiedote

Kriisinkestävä yhteiskunta rakentuu hyvinvoivista, sopeutumiskykyisistä ja toisiaan tukevista ihmisistä sekä järjestelmistä, jotka vahvistavat väestön terveyttä ja hyvinvointia. THL:n tuoreen raportin mukaan suurin osa suomalaisista kokee elämänsä turvalliseksi ja luottaa yhteiskunnan toimijoihin ja läheisiinsä, mutta luottamus esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon ja terveydenhuoltojärjestelmään on viime vuosina heikentynyt. Myös turvattomuuden kokemus on yleistynyt, erityisesti ikääntyneillä. ”Luottamus on sekä sosiaalisen kestävyyden että henkisen kriisinkestävyyden ytimessä. Suomessa luottamus on edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla. Tämä perusta uhkaa kuitenkin murentua, jos eriarvoisuus ja osattomuus lisääntyvät, kertoo johtava tutkija Laura Kestilä THL:stä. ”Geopoliittisen epävarmuuden ja monikriisin aikana yhteiskunnallinen keskustelu on usein sävyltään kovaa. Väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset jäävät helposti varjoon, vaikka juuri niistä olisi t