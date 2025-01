Emilia Hodge on Berggrenin uusi VP of Brand Advisory & Legal

Emilialla on pitkä kokemus immateriaalioikeudellisesta neuvonannosta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä toimeksiannoissa. Hän edustaa asiakkaita esimerkiksi erilaisissa riitaprosesseissa. Immateriaalioikeudellisen erityisosaamisensa lisäksi hän on kokenut neuvonantaja muun muassa sopimattomaan menettelyyn, markkinointijuridiikkaan, kuluttajakaupan sääntelyyn ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija

Arvostettuna asiantuntijana Emilia on noteerattu useana vuonna erilaisissa alan ranking-tutkimuksissa muun muassa Lexology, Managing IP, The Legal 500 ja WTR 1000 -julkaisujen toimesta sekä palkittu asiakasyritysten ensisijaisia immateriaalioikeuksien johtavia asiantuntijoita listaavissa palkintokategorioissa Client Choice Awards-palkinnoin.

Laaja-alainen kokemus liikejuridiikasta ja luottamustehtävistä

Ennen Berggrenille siirtymistään Emilia on toiminut pitkään asianajajana. Lisäksi hän on työskennellyt Euroopan suurimpiin vaatealan toimijoihin lukeutuvassa konsernissa, mikä antaa hänelle laajan näkemyksen paitsi juridisista kysymyksistä myös niiden kaupallisesta merkityksestä liiketoiminnassa. Hän on toiminut myös Suomen Asianajajien immateriaalioikeudellisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana sekä viime vuosina asiantuntijana eri rooleissa Markkinointiliiton, Muotioikeuden yhdistyksen ja MARQUES:in luottamustehtävissä.

"Olen todella iloinen päästessäni mukaan Berggrenin kokeneeseen ja monipuoliseen tiimiin näin kiinnostavassa strategisessa kehitysvaiheessa ja liiketoimintaympäristön muuttuessa. Odotan innolla yhteistyötä niin upeiden asiakkaidemme kuin koko Berggrenin henkilöstön kanssa" sanoo Emilia Hodge.

"Toivotan Emilian lämpimästi tervetulleeksi Berggrenille. Berggrenin innostunut ja energinen tiimi on huippuosaamisellaan vahvassa asemassa johtamassa IPR-palvelujen kehitystä. Emilian asiantuntemus ja vahva fokusoituminen asiakkaiden menestykseen sopivat erinomaisesti Berggrenin seuraavaan kehitysvaiheeseen, ja odotan innolla asiakkaidemme pääsevän hyötymään Emilian laaja-alaisesta osaamisesta immateriaalioikeuksien lisäksi markkinointi- ja kuluttajajuridiikan ja tietosuojan parissa” kertoo Berggrenin toimitusjohtaja Mika Toikka.