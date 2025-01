Veera Vuornos johtaa Espoon yhteistä kirkkovaltuustoa seuraavat kaksi vuotta

Yhteisvastuukeräys 75 vuotta – tukea nuorille Suomen Partiolaisten ja Kirkon Ulkomaanavun kautta 28.1.2025 09:25:00 EET | Tiedote

Yhteisvastuukeräys on ollut tärkeä osa suomalaista auttamisen kulttuuria jo 75 vuoden ajan. Se syntyi tarpeesta auttaa hädänalaisia perheitä sodan jälkeisessä Suomessa ja on sittemmin laajentunut kattamaan sekä kotimaan että kansainvälisen diakonian kohteita. Vuoden 2025 kampanjan sanoma on "Tarvitsen mahdollisuuden". Kampanja keskittyy nuorten unelmien, tulevaisuususkon ja toimijuuden tukemiseen.