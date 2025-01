Rakentamisen Ruusu -tunnustuspalkinto Maatullin peruskoululle

Rakentamisen Ruusu -tunnustuspalkinnon voittaja valittiin hankkeista, jotka edustivat poikkeuksellisen laadukasta rakentamista vuosina 2023–2024. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto valitsi palkitut kohteet kokouksessaan 30. tammikuuta.

Rakentamisen Ruusu -voittaja: Maatullin peruskoulu

Puistolan Tapulikaupungissa sijaitseva Maatullin peruskoulu otettiin käyttöön syksyllä 2024, ja se korvasi vanhan Maatullin koulun. Kohteen suunnittelusta palkitaan Rakentamisen Ruusulla:

Minna Lukander , pääsuunnittelija, arkkitehti

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

, pääsuunnittelija, arkkitehti Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Riitta Tuomisto , vastaava rakennussuunnittelija, arkkitehti

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

, vastaava rakennussuunnittelija, arkkitehti Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Sofia Fors Adolfsson , johtava arkkitehtisuunnittelija

Fors Arkitekter

, johtava arkkitehtisuunnittelija Fors Arkitekter Rebecka Blomqvist, suunnittelun taiteellinen johtaja, arkkitehti

Fors Arkitekter

Jaosto nosti palkitsemisperusteluissaan esiin koulurakennuksen ennakkoluulottoman ja herkän suunnitteluotteen, hyvän luontoyhteyden sekä sisätilojen kotoisan mittakaavan.

Kullakin rakennuksen viidellä siivellä on oma yksilöllinen luonteensa, ja jokaisessa niistä on erilaisia toimintoja kuten oppimis-, liikunta-, tiede- ja taidetiloja sekä ruokala. Pohjaratkaisu on tehokas, ja kaikki toiminta sijoittuu lyhyen matkan päähän rakennuksen sisäänkäynneistä ja sisäpihasta.

Lämpimät puiset interiöörit, näkymät vehreään ympäristöön, hyvä akustiikka ja luonnonvalo auttavat rakennuksen käyttäjiä tuntemaan olonsa kotoisaksi, turvalliseksi ja mukavaksi.

Rakennuksen tilat kiertävät pyöreää sisäpihaa, Metsäaukiota, ja maantasokerros on suoraan yhteydessä oppimispuutarhaan. Ratkaisu antaa mahdollisuuden myös ulkotilaopetukselle.

Puurakenteisessa Maatullin peruskoulun rakennuksessa toimii koulun lisäksi noin 200 lapsen päiväkoti, esikouluryhmiä sekä leikkipuisto Maatulli. Osa tiloista palvelee myös alueen harrasteseuroja ja yhteisöjä iltaisin ja viikonloppuisin.

Maatullin peruskoulun suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voittivat vuonna 2021 tanskalaisen Fors Arkitekter -toimiston Rebecka Blomqvistin ja Sofia Fors Adolfssonin laatima Metsäaukio-ehdotus. Rakennuksen pää- ja rakennussuunnittelijana on toiminut suomalainen arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy.

Rakentamisen Ruusun lisäksi Maatullin peruskoulu on voittanut myös vuoden 2024 Puupalkinnon yleisöäänestyksen.

Kunniamaininta: Aleksanterinkatu 13

Aleksanterinkatu 13:n porrashuoneet ovat näyttäviä ja koristeellisia. Marc Goodwin

Rakentamisen Ruusu -kunniamaininta myönnettiin Aleksanterinkatu 13:n liikerakennukselle, joka peruskorjattiin ja uudistettiin kohteen kulttuurihistoriallista arvoa varjellen. Selim A. Lindqvistin ja Elia Heikelin suunnittelema rakennus on valmistunut vuonna 1900.

Perusteluissaan jaosto kiinnitti huomiota materiaalien taidokkaaseen uusiokäyttöön. Rakennuksen omistaja Ilmarinen asetti tiukat kestävyystavoitteet rakentamiselle, joten hankkeessa pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon käytettyjä rakennusosia EU:n taksonomian vaatimusten mukaisesti.

Esimerkiksi puretun hissikuilun vihreää marmoria käytettiin sisäpihan pilareiden verhoilumateriaalina ja kiintokalusteissa. Myös rakennuksen tiiliseiniä muurattiin rakennuksesta puretuista tiilistä.

Peruskorjauksen jälkeen rakennuksen kaksi ensimmäistä kerrosta toimivat liiketiloina ja kolme keskimmäistä kerrosta ovat toimistokäytössä. Ylimmässä kerroksessa on tapahtumatila ja sauna. Rakennus on saanut takaisin korkean sisäpihan ja sisäjulkisivun, sillä sen uusi lasikatto nostettiin lähelle räystäskorkeutta, ja tavaratalon liukuportaat kulkutasoineen poistettiin. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannettiin huomattavasti.

Rakentamisen Ruusu -kunniamaininnalla palkitaan:

Auvo Lindroos , pääsuunnittelija, arkkitehti

Futudesign Oy

, pääsuunnittelija, arkkitehti Futudesign Oy Niina Nurminen, rakennuttajapäällikkö, rakennuttaja

Ilmarinen

Rakentamisen Ruusu nostaa esiin ansiokasta työtä

Helsingin kaupunki on nostanut esiin 30 vuoden ajan rakennettuun ympäristöön liittyvää ansiokasta työtä myöntämällä Rakentamisen Ruusuja ja kunniamainintoja.

Rakentamisen Ruusu myönnetään rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on lisännyt hyvän elinympäristön luomista sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Kyseessä ei ole arkkitehtuurikilpailu, sillä rakennusvalvonta tarkkailee suunnittelun lisäksi esimerkiksi hyvää yhteistyötä ja työmaan sujuvuutta. Ensimmäinen Rakentamisen Ruusu myönnettiin Suomenlinnan hoitokunnalle vuonna 1995.

Tämänvuotiset voittajat julkistettiin Helsingin kaupunkiympäristötalolla järjestetyssä tilaisuudessa 30. tammikuuta.