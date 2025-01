Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt Oomin ja KSS Energian välisen kaupan

Oomi ja KSS Energia kertoivat 19.12.2024 kaupasta, jonka mukaan KSS Energian sähkösopimusasiakkaat siirtyvät Oomin asiakkaiksi suunnitelman mukaan vuoden 2025 keväällä. Kaupan toteutuminen oli ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ilmoitti 30.1.2025 hyväksyneensä kaupan.

Sähkösopimukset siirtyvät Oomille ilman muutoksia – asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään

Sopimusten siirtyminen Oomille ei vaikuta KSS Energian asiakkaiden sähkösopimuksiin ja sopimusehtoihin. Sähkösopimukset säilyvät ennallaan ja siirtyvät sellaisinaan Oomille hintoineen ja voimassaoloaikoineen. Asiakkaan ei tarvitse tehdä itse mitään sopimusten siirron osalta.

Järjestely koskee ainoastaan sähkön vähittäismyyntiä. KSS Energia myy ja toimittaa jatkossakin kaukolämpöratkaisuja, tuottaa sähköä, toteuttaa sähkönjakelua, myy ja jakelee maakaasua sekä tarjoaa uusia energiapalveluita asiakkaiden muuttuviin energiatarpeisiin. Järjestelyn myötä KSS Energialta siirtyy Oomin palvelukseen noin 20 työntekijää.

Oomi Oy on yksi suurimmista energiapalveluyhtiöistä ja sähkön myyjistä Suomessa. Järjestelyn taustalla on ennen kaikkea sähkömarkkinoiden viimeaikainen kehitys ja Oomin strategia, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä parempaa palvelua ja asiakaskokemusta. Oomi palvelee jatkossa noin puolta miljoonaa asiakasta Suomessa.

