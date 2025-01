Lapsiperheiden sosiaalityön puutteiden korjaaminen etenee suunnitellusti

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on valvonut Pohteen lapsiperheiden sosiaalityötä helmikuusta 2023 alkaen. Osana valvontaa aluehallintovirasto on muun muassa tehnyt syksyllä 2024 kyselyn Pohteen sosiaalityöntekijöille. Valvonnan tuloksena aluehallintovirasto on todennut puutteita palvelujen järjestämisessä, ja se on antanut Pohteelle huomautuksen.

Huomautuksessaan aluehallintovirasto nostaa esille, että Pohde on ryhtynyt toimiin puutteiden korjaamiseksi, mutta Pohteella on edelleen alueellisia eroja muun muassa toimintatavoissa, henkilöstöresursseissa ja työntekijöiden asiakas- ja työmäärissä. Aluehallintoviraston huomautuksen mukaan henkilöstön puute on viivästyttänyt asiakastapaamisia, palvelutarpeen arviointien käsittelyä sekä asiakassuunnitelmien laatimista.

Korjaavien toimenpiteiden vaikutus alkaa näkyä arjessa

Pohde on tehnyt jo pitkään työtä lapsiperheiden sosiaalityön puutteiden korjaamiseksi. Erilaisia toimintatapoja, jotka ovat olleet käytössä Pohdetta edeltävissä organisaatioissa, on pyritty yhtenäistämään esimerkiksi organisaatiomuutoksilla. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut on koottu yhteen Perhekeskus-palvelualueelle. Tietojärjestelmiin liittyviä haasteita on ratkottu erilaisin toimenpitein.

Pohde on lisännyt sosiaalityön henkilöstöresurssia sekä asiakas- että esihenkilötyöhön. Tämä on vähentänyt asiakasmääriä. Myös sihteerityön ja sosiaaliohjaajien työpanoksen lisääminen on mahdollistanut sosiaalityön asiantuntijoiden keskittymisen asiakastyöhön paremmin. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden saatavuus on parantunut ja vaihtuvuus vähentynyt merkittävästi.

Toimenpiteiden tuloksena asiakassuunnitelmia on päivitetty, yhteistyötä eri toimijoiden välillä on tiivistetty, konsultaatiorakenteita on parannettu ja palveluprosesseja on kehitetty esimerkiksi palveluohjauksen osalta.

Keskeinen kehittämistoimenpide on perhekeskustoiminta, jossa asiakas saa tarpeen mukaiset palvelut yhden yhteydenoton periaatteella digitaalisesti, puhelimitse tai fyysisellä käynnillä. Asiakkaille tämä tarkoittaa sujuvampia ja yhdenvertaisempia palveluita sekä palvelujen saatavuuden parantumista.

Lapsiperheiden sosiaalityön kehittämisen toimenpiteet jatkuvat edelleen yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Muutostyötä palvelujen parantamiseksi tehdään jatkuvasti.