Jyväskylään nousee uusi hotelli

"Haave toteutuu”, iloitsee yrittäjä Margo Saxberg, joka kertoo kyseisen kiinteistön paikan Vanhan Pappilan pihassa olleen hänen mielessään siitä lähtien, kun hän osti vuonna 2010 Toivolan Vanhan Pihan rakennukset.



”Haaveilin jo silloin, että onkohan meillä joskus majoitusrakennus tuossa pihassa”, Saxberg muistelee. ” Seurakunta haki tontille kaavan ja sen jälkeen palaset ovat loksahtaneet niin, että meillä on nyt siihen vuokrasopimus.”



Hankkeen taustalla oleva jyväskyläläinen majoitusyritys Time to Stay Oy tuplaa liikevaihtonsa ja henkilöstön uuden hotellin myötä. Yrityksen liikevaihto on noin 1,1 milj euroa ja se työllistää kolme vakituista työntekijää sekä muutaman paikallisen yrittäjän alihankintaketjujen kautta.



Hotellin majoitus- ja varausprosessi on täysin omatoiminen, mikä tarjoaa joustavuutta ja yksilöllisyyttä. Inspiroivat ja taiteellisesti runsaat tilat loihtivat juuri oikean ympäristön rentoutumiseen. Kyse on uuden ajan hotellista, jossa viimeisin teknologia ja kulttuuri kohtaavat, ja joka on myös lemmikkiystävällinen.

Hotellirakennus on ainutlaatuinen hanke myös rakentajalle, sillä sitä ei ole koottu elementeistä, vaan se on valettu teräbetonista paikalla valuna. Time To Stay Oy asettuu uudisrakennukseen pitkäaikaisella pääomavuokrasopimuksella.



Hotellirakennus on ns. luhtikäytävämallinen rakennus ja kaikkiin huoneisiin on oma ulkoinen sisäänkäynti. Rakennusautomaatioon on myös satsattu, jotta energiasäästöjä olisi helpompi toteuttaa. Rakennus varustetaan vesikiertoisella lattialämmityksellä, joka on ohjattavissa huonekohtaisesti etänä ja älyn avulla. Samalla periaatteella toimii myös ilmastoinnin ja valaistuksen automaatio. Hotellin pihaan tulee myös 10 kpl sähköauton latauspisteitä.