EU-komissio tarttuu toimeen ylitsepursuavan sääntelyn hillitsemiseksi – laahaako Suomi perässä?

Komissio on julkaissut seuraavalle viidelle vuodelle ohjelman, jolla parantaa unionin kilpailukykyä. Kilpailukykykompassiksi nimetyssä ohjelmassa komissio esittää yhtenä keskeisenä keinona kilpailukyvyn parantamiseksi sääntelyn yksinkertaistamisen.

”EU-sääntelyssä on runsaasti päällekkäisiä säädöksiä, ja niiden perkaaminen on tärkeää, jotta EU pärjää kilpailussa etenkin Kiinaa ja Yhdysvaltoja vastaan ja pystyy täysipainoisesti hyödyntämään vihreän siirtymän ja digitalisaation luomat mahdollisuudet”, toteaa Finanssiala ry:n EU-asioista vastaava johtaja Mari Pekonen-Ranta.

Sääntelyn yksinkertaistaminen on EU:ssa jo vahvasti käynnissä oleva projekti. Voimassa olevaa sääntelyä kammataan nyt läpi, miten sitä voidaan selkeyttää ja miten sen luomaa hallinnollista taakkaa saadaan vähennettyä. Ensimmäinen komission ehdotus on tulossa jo helmikuun lopulla. Siinä esitetään viime vuosina monimutkaiseksi kasvaneen kestävän rahoituksen raportoinnin selkeyttämistä.

Pekonen-Rannan mukaan suunta on oikea mutta muitakin ehdotuksia komissiolta tarvitaan. Esimerkiksi hän nostaa sijoittajansuojaa sääntelevän RIS-ehdotusten kokonaisuuden.

”Nyt neuvoteltavana olevaa sijoittajansuojauudistusta on vielä mahdollista tarkastella uudelleen. Ratkaisut, joita tähän mennessä on ehdotettu, eivät palvele ketään kaikessa monimutkaisuudessaan. RIS-ehdotuksia on yksinkertaistettava ja karsittava merkittävästi eikä neuvotteluissa saa kiirehtiä laadun kustannuksella.”

Toisesta finanssialaa koskevasta kokonaisuudesta, finanssialan dataa sääntelevästä FIDA-sääntelystä esimerkiksi Ranskan hallitus on ehdottanut, että esitys arvioitaisiin uudelleen tai jopa haudattaisiin. Sääntelyn tarkoituksena on avata sekä finanssialan yrityksille että toimialan ulkopuolisille pääsy alan asiakasdataan. Liiallinen kiire lainvalmistelussa heikentää sääntelyn laatua ja toimivuutta.

”Ranskan ehdotukseen on helppo yhtyä. Toimeenpanon liiallinen kiirehtiminen uhkaa jopa asiakkaiden tietosuojaa. Olisi hyvä päätös ottaa kokonaisuus vielä tarkasteluun.”

Dinosaurukseksi haukuttu EU kirii Suomen ohi

Orpon hallitus sitoutui ohjelmassaan finanssialan kasvustrategian valmisteluun. Strategian tavoitteena on muun muassa selvittää, kuinka finanssiala voisi edistää nykyistä vahvemmin kestävää talouskasvua ja samalla luoda lisää työtä ja verotuloja Suomeen.

Kasvustrategia näyttää jääneen vain hienoksi kirjaukseksi hallitusohjelmaan. Yksi strategian kulmakivistä on rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaistarkastelu, joka ei ole ollenkaan edennyt.

”Hitaaksi ja kankeaksi dinosaurukseksi haukuttu EU näyttää nyt huomattavasti Suomea aktiivisemmalta talouskasvun ja kilpailukyvyn edistäjältä. Kotimaassakin poliitikkojen tulisi tarttua rohkeammin sääntelykokonaisuuksiin ja pohtia, mikä sääntely on turhaa tai päällekkäistä”, Pekonen-Ranta summaa.