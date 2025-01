Lunastuslain muutos etenee vihdoinkin – sähkölinjojen osalta uudistus ei ole riittävä

Lunastuslain uudistus on ollut jokaisessa hallitusohjelmassa jo Sipilän hallituksesta lähtien. MTK on ajanut lain muutosta jo yli 10 vuoden ajan ja on nyt tyytyväinen, että laki vihdoin saadaan eduskunnan päätettäväksi.

”Nyt omaisuuden suojasta huolehditaan niin kuin pitääkin. Lunastuskorvaukset ja maanomistajien neuvotteluasema ovat olleet riittämättömiä”, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK pitää korvausuudistusta välttämättömänä, mutta vielä jäi tehtävää. Sähkölinjakorvauksien osalta uudistus ei ole riittävä. Hallituksen on käärittävä hihat ja valmisteltava laki, jolla maanomistaja saa osuutensa lunastajan liiketoiminnan tuotosta.

MTK odottaa, että lunastuslain korvausuudistus tulee kehittämään sopimuskulttuuria sekä arviointikäytäntöjä merkittävästi maanomistajien eduksi.

”Omaisuuden suojan merkitys korostuu myös siinä, että uutta lakia sovelletaan jatkossa myös vireillä oleviin tapauksiin”, MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri toteaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on tällä hetkellä vireillä MTK:n käynnistämä prosessi Suomea vastaan Vantaan kaupungin tekemästä pakkolunastuskorvauksesta.

Leena Kristeri, MTK:n elinvoimajohtaja, 050 5225 207

Juha Marttila, MTK:n puheenjohtaja, 050 3413 167