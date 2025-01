Hyrian Holtti ratkaisee työpaikalla oppimisen haasteet napin painalluksella.

– Jos meno on työpaikalla holtiton, ratkaisumme on Holtti, sanailee Hyrian työ- ja elinvoimapalveluiden palvelujohtaja Mikko Hieta.



Holtti on ammatillista koulutusta, kuntoutusta ja työllisyyttä edistäviä palveluja Hämeessä ja Uudellamaalla tuottavan Hyrian kehittämä kuuma linja, jolla yritysten edustajat – erityisesti työpaikkaohjaajat – saavat apua ja tukea ripeästi.



Hyria tekee tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa.



– Tehtävämme on huolehtia siitä, että yritysten kasvun ja kehittymisen tueksi on tarjolla osaavia työntekijöitä. Ammattitaidon kartuttamiseen kuuluu työpaikalla tapahtuva oppiminen. Haluamme kehittää yhteistyötä niin, että oppijan elo ja olo työyhteisössä olisi mahdollisimman sujuvaa, ja ongelmatilanteisiin löytyy tuki ja apu nopeasti, Hyrian asiakkuusjohtaja Mari Pöysti kertoo.



Ajatus Holtista syntyi, kun Hyriassa pohdittiin, kuinka yritysten arkea voisi helpottaa. Työpaikoilla on aina tiedossa oppijan asioista vastaavan Hyrian työntekijän yhteystiedot, mutta Holttia käyttämällä niitä ei tarvitse etsiä, vaan yhden napin painaminen riittää. Yhteydenottotarve voisi syntyä vaikka siksi, että halutaan täsmentää, millaisia työtehtäviä oppijan tulisi tehdä, jotta oppimistavoitteet täyttyvät. Yhteyttä voisi ottaa myös silloin kun oppijan ohjaamiseen kaivataan apua ja tukea.



Holttia kokeillaan aluksi helmi–maaliskuun ajan sosiaali- ja terveysalan, ajoneuvoasentajien sekä turvallisuusalan työssäoppimisjaksoilla. Kokeilussa kerätään kokemuksia ja palautetta siitä, minkälaisen avun ja tuen työpaikat kokevat hyödylliseksi ja tarpeelliseksi, ja miten yhteydenpitoa Hyrian ja työpaikkojen välillä voisi kehittää.



Kokeilussa Holttia käytetään puhelimella verkkoselaimella osoitteessa: holtti.hyria.fi. Osoitteessa avautuvaa punaista nappia painamalla voi yhdistää puhelun, johon vastataan Hyrian hakijan palveluissa sekä puhelinvaihteessa arkisin kello 8–15 välillä. Soittajan tiedot ja asia otetaan vastaan ja välitetään sopivimmalle asiantuntijalle. Hyria lupaa soittaa takaisin viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Tarvittaessa yritykseen lähdetään paikan päälle. Tyypillisimmin asiaan tarttuu oppijan vastuuvalmentaja, joka on jo muutenkin yritykselle tuttu henkilö.



Opiskelijoiden lisäksi työpaikoilla harjoittelee monenlaisia Hyrian asiakkaita, esimerkiksi työkokeilijoita Kelan palveluista tai hyvinvointialueen kuntouttavasta työtoiminnasta. Kokeilun jälkeen Hyria pohtii, kannattaisiko Holtin laajentua kattamaan kaikki Hyrian oppijat ja työelämäkumppanit.



Hyrian ja työpaikkojen välinen yhteistyö perustuu opiskelijoiden osalta joko oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. Oppisopimuksessa oppija on työsuhteessa työnantajaan, kun taas koulutussopimus vastaa luonteeltaan kansankielellä tunnettua työharjoittelua. Hyrian tehtävänä on varmistaa, että työpaikalla tiedetään mitä opiskelijan on tarkoitus työpaikalla tehdä. Työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja ohjaa oppijan työtä. Työpaikkaohjaajille on tarjolla jatkuvasti maksutonta koulutusta.



– Työpaikalla tapahtuva oppiminen on niin oppijan kuin työnantajankin etu. Oppija muodostaa käsityksen erilaisten työpaikkojen kulttuureista, ja voi arvioida mikä olisi hänelle houkuttelevin työnantaja. Samalla yritys pääsee ohjaamaan alalle tulevia omilla laitteillaan ja työmenetelmillään, ja sopivimmat ja tutuksi tulleet opiskelijat on myöhemmin vaivatonta rekrytoida yritykseen töihin, asiakkuusjohtaja Mari Pöysti kannustaa.



– Samaan aikaan ymmärrämme, ettei oppijan ohjaaminen ole yrityksen päätehtävä, joten haluamme tehdä yhteistyön yrityksille mahdollisimman helposti ja houkuttelevaksi, Pöysti jatkaa.



Holtti on jatkoa Hyrian aiemmin kehittämälle Osaamistakuulle.



– Haluamme olla työelämälle luotettavin osaamisen kehittämisen kumppani. Suhtaudumme intohimoisesti ja määrätietoisesti oman toimintamme ja kumppanuuksiemme laatuun, Hyrian toimitusjohtaja Pekka Vaittinen vakuuttaa.