Queen of Fucking Everything ulkomaiseen levitykseen – poikkeuksellista kiinnostusta

Draamasarjan menestyksen salaisuus on monen asian summa. Tarvitaan esimerkiksi toimiva käsikirjoitus ja loistavat näyttelijät. Alkuvuonna Yle Areenasta ahmitussa Queen of Fucking Everythingissä on kaikki hittisarjan ainekset, mutta menestys ei tullut yhdessä yössä. Sarjaa kypsyteltiin useampi vuosi.

”Elettiin noin vuotta 2021, kun tuotantoyhtiötapaamisessa minulta kysyttiin, haluttaisiinko Ylellä keskustella tällaisesta draamasta. Vastasimme, että kyllä”, muistelee Yle Draaman päällikkö Jarmo Lampela. Tuosta hetkestä kului neljä vuotta siihen, kun kansan rakastama Queen of Fucking Everything näki päivänvalon.

Median kiinnostus sarjaa kohtaan oli kovaa alusta saakka. Sarjan ensimmäinen jakso tavoitti Finnpanelin mukaan Yle TV1:ssä lähes 1,1 miljoonaa katsojaa ja keräsi Yle Areenassa lähes 800 000 katsojaa poikkeuksellisen nopeassa ajassa, eli neljässä viikossa. Yhteensä sarjan jaksoja on käynnistetty Yle Areenassa lähes 8,3 miljoonaa kertaa.

Ulosotto vie viimeisetkin varat ja Linda (Laura Malmivaara) yrittää pitää elämänsä kasassa hinnalla millä hyvänsä. Linda lainaa unohdetulta lapsuudenystävältään Markelta (Katja Küttner) rahaa ja sotkeutuu keskelle likaisia bisneskuvioita. Jaakko Kahilaniemi / Rabbit Films / Yle

Kokonaisuus ratkaisee, tehdäänkö draamasarjaa

Ylellä voi olla yhtä aikaa teossa kymmenestä viiteentoista eri kehittelyvaiheessa olevaa draamasarjaa. Kun kotimaisen draaman hankinta alkaa, Yle Draaman tiimi tutkii ensin, minkälaisia muita hankkeita on menossa samaan aikaan.

”Me joudumme tutkimaan koko draamapakettia. Miten sarja sijoittuisi, milloin julkaisu voisi olla ja mikä on sen uniikki idea suhteessa muihin?” Lampela selventää.

Kun arviointi on tehty ja sarjan idean todetaan istuvan kokonaisuuteen, tehdään ensimmäiset konseptitilaukset tuotantoyhtiölle. Niiden avulla kirkastetaan ideaa ja lopulta päätetään, tilataanko sarjaa Ylelle. Sen jälkeen varsinainen käsikirjoitustyö voi alkaa.

”Usein takana on puolen vuoden tai jopa vuoden työskentely ennen kuin lähdetään käsikirjoittamaan. Käsikirjoittamisen aikana haetaan myös rahoituspohjaa ja optimaalisia partnereita. Siinä vaiheessa, kun tuotantopäätös tehdään, ollaan jo hyvin pitkällä”, Lampela kertoo.

Queen of Fucking Everythingissä on mukana suuri joukko suomalaisia eturivin näyttelijöitä.

Keskeisissä rooleissa nähdään Laura Malmivaara, Katja Küttner, Kristo Salminen, Miro Lopperi ja Tommi Eronen. Sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Tiina Lymi ja vastaavina tuottajina toimivat Minna Haapkylä ja Olli Suominen. Sarjan on Ylelle tuottanut Rabbit Films.

Draamayhteistyö vie suomalaisia draamoja ulkomaille. Jaakko Kahilaniemi / Yle / Rabbit Films

Jarmo Lampela kertoo mielenkiintoisen yksityiskohdan draamojen näyttelijävalinnoista.

”Kaikkien sarjojen kanssa olemme siinä samassa tilanteessa, että tuotantoyhtiö ja tekijät haluavat tietyt näyttelijät, mutta me joudumme vertaamaan siihen suureen sarjapakettiin, mitä meillä on jo tulossa. Katsomme siis sitä, onko näyttelijä pääosassa jossain muussa meidän kanavillamme julkaistavassa sarjassa samaan aikaan. Sitten pyrimme yhteisymmärryksessä tuotantoyhtiön kanssa keskustelemaan siitä, mikä olisi paras ratkaisu”.

Yleisradioyhteistöillä kotimaisia sarjoja ulkomaille ja päinvastoin

Kotimaisen draaman huippuvuosia elettiin vuoteen 2022 saakka. Silloin muun muassa CMore, Viaplay ja HBO Nordic olivat markkinoilla ja tilasivat suomalaisia draamoja. Kaupallinen markkina oli tuolloin voimakkaampi kuin nyt.

”Tällä hetkellä tilanne alalla on etenkin kaupallisille hankala, eikä draamaa tekevistä tuotantoammattilaisista ole enää pulaa kun tuotantoja on vähemmän. Julkisen palvelun kanavat ovat kuitenkin pystyneet pitämään oman tilaustasonsa varsin samana niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa kuin Tanskassakin. Tätä on auttanut vuonna 2018 alkanut N12-yhteistyö, jonka puitteissa Tanskan DR, Norjan NRK, Islannin RÚV, Ruotsin SVT ja Suomen Yle rahoittavat ja julkaisevat yhdessä 12 draamasarjaa”, Lampela arvioi.

Eurooppalaisten välinen draamayhteistyö paitsi vie suomalaisia draamoja ulkomaille, helpottaa myös niiden rahoitusta. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuonna 2023 luotu New8-yhteistyö, joka tuo yhteen kahdeksan julkisen palvelun yleisradioyhtiötä muualta Euroopasta. Tässä mallissa sitoudutaan rahoittamaan kumppanimaiden välillä kahdeksaa draamasarjaa vuosittain. Lähtökohtana on, että New8-draamasarjat saavat laajan jakelun kahdeksan eurooppalaisen yleisradioyhtiön julkaisukanavilla.

Ylen kumppaneita ovat ZDF (Saksa), NPO (Alankomaat), VRT (Belgia), SVT (Ruotsi), DR (Tanska), RÚV (Islanti) ja NRK (Norja).

”Molemmissa malleissa katsomme mukana olevien yhtiöiden kanssa sitä, että sisältö on hyvässä tasapainossa ja kunkin vuoden ohjelmistopaketissa on mukana monenlaista. Pyrimme myös jatkamaan suoria yhteistuotantoja eri maiden kanssa”, Lampela kuvailee.

”Esimerkiksi islantilaisen RÚV:n kanssa tuotimme viime syksynä neljäosaisen minisarjan Kaikki rakastavat hevosia, joka tulee joulukuussa ulos Yleltä. Käymme Paratiisin jälkeen edelleen keskusteluita myös Espanjan ja etelän suuntaan ja tutkimme, löytyisikö jotain uutta yhteistuotantoa”, Lampela kertoo.

Poikkeuksellista kansainvälistä kiinnostusta

Myös Queen of Fucking Everything on lähdössä seuraavaksi ulkomaiseen levitykseen.

”Sarjaa kohtaan osoitettiin aivan poikkeuksellista kiinnostusta alan tapahtumassa Lontoossa. Olemme saaneet siellä aiemminkin hyvää näkyvyyttä mm. Paratiisin ja Mieheni vaimon myötä, mutta nyt muun muassa brittitoimijat kehuivat sarjaa vuolaasti”, Lampela kuvailee.

Hittidraama nähdään draamayhteistyön myötä kaikissa Pohjoismaissa sekä muun muassa Belgiassa, Alankomaissa ja Saksassa.

Tänä keväänä kotimaisten draamojen ystäviä hellitään myös Suomessa, sillä helmikuussa alkaa toinen kausi Rakkaat lapset -komediasarjasta. Maaliskuussa puolestaan nyrkkeilyä, poliisityötä ja italialaista perhe-elämää seurataan Rovaniemelle sijoittuvan Pohjoisen tähti -poliisisarjan kakkoskaudella.

Lue artikkeli Ylen verkkosivuilla.

Tarinoita Ylestä -sarja taustoittaa ja kertoo Ylen monipuolisista osaajista, ohjelmista, kokeiluista ja työarjesta Ylessä. Lue lisää tarinoita Ylestä!