SDP:n Perholehto: Kokoomuksen Vuornos juhlii Ammattiosaamisen päivää esittämällä leikkauksia amiksille

Kokoomuksen tuore kansanedustaja Henrik Vuornos päätti juhlistaa tätä päivää esittämällä, että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja siirrettäisiin lukioon.

– Tervehdin ilolla koulutuspoliittista keskustelua, mutta olisi hienoa, jos amikset saisivat edes joskus olla saajapuolella ja arvostettuja. Sen sijaan keskustellaan jälleen siitä, miten amisten määrää voidaan vähentää ja asemaa heikentää, sanoo SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto.

Perholehto muistuttaa, että koulutuksen piti olla kokoomuksen erityissuojeluksessa. Toisin kävi – hallitus on heikentänyt jo valmiiksi alimitoitettua ammatillisen koulutuksen rahoitusta entisestään. Perholehto huomauttaa, että Vuornoksen kommentit tuovat hyvin esiin sen, miten ylimielisesti hallituspuolueissa oikeasti suhtaudutaan ammatilliseen koulutukseen.

– Osaavan työvoiman puute on yksi Suomen suurimmista kasvun esteistä. Työelämän viesti on ollut jo pidempään se, että koulutustason lisäksi on nostettava myös osaamistasoa. On täysin kestämätöntä ajatella, että akateemiset tutkinnot yksin ratkaisisivat työelämän tarpeet. Ilman myyjiä, sähköasentajia, lähihoitajia, laitoshuoltajia ja muiden alojen osaajia ei ole palveluita, tuotantoa eikä moniakaan yrityksiä, Perholehto painottaa.

– Ammattiin opiskelevien oppimismahdollisuuksia ei pidä heikentää yhtään enempää. Nuorten tutkintokoulutuksesta ei voi leikata. Sen sijaan ammatillista koulutusta pitäisi kehittää jatko-opintoväylänä – luoda valtakunnallisia malleja ja kannusteita korkeakouluopintoihin siirtymiseen sekä vahvistaa ammatillisia erikoistumisväyliä, kuten oppisopimuskoulutuksia ja erikoisammattitutkintoja.

Perholehto kysyykin, miksi koulutusleikkausten suunta on aina sama.

– Ammatillisella koulutuksella ja sen rahoituksella on laaja yhteiskunnallinen merkitys, mutta päättäjät eivät sitä yhäkään tunnu tiedostavan. Amikset - nykyiset ja tulevat - ansaitsevat arvostusta ja mahdollisuuksia, eivät leikkauksia ja vähättelyä, Perholehto summaa.