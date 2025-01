Pyöreitä täyttävä Muumipeikko saa patsaan Tove Janssonin puistoon peruskorjauksen yhteydessä

Puistossa vierailevat asukkaat, matkailijat ja muut Tove Janssonin taiteen ystävät ja ovat kaivanneet jo pitkään Toven taidetta ja Muumeja ihailtavaksi puistoon.

Kaupunki haluaa kunnioittaa Tove Janssonia ja hänen 80-vuotiasta Muumiaan sympaattisella, halattavan kokoisella patsaalla. Suunnitelmat patsaasta ja aidan kuvituksesta on tehty tiiviissä yhteistyössä Tove Janssonin läheisten ja hänen taidettaan hallinnoivan Moomin Characters Oy:n kanssa.

Puistoon on suunnitteilla kuusi Tove Janssonin muumiaiheista, teemaan liittyvää piirrosta koristamaan leikkipaikan aitaa sekä Muumipatsas kunniapaikalle keskelle puistoa. Leikkipaikan teemana on "mystinen meriseikkailu", joka on saanut inspiraationsa Tove Janssonin teoksista ja rakkaudesta mereen. Leikkipaikasta tehdään monipuolisempi ja aiempaa mielenkiintoisempi.

Aloitteen Muumien näkymisestä puiston katukuvassa esittivät 29 kaupunginvaltuutettua lokakuussa 2024. Nyt aloite on käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnassa 4.2.2025.

Uspenskin katedraalin kaakkoispuolella sijaitseva puiston nimettiin Tove Janssonin puistoksi taiteilijan syntymän 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2014.

Puiston peruskorjauksen suunnittelussa on huomioitu sen historiallinen sommitelma, ja sen yhteydessä uusitaan muun muassa puiston valaistus. Peruskorjauksen yksityiskohtien suunnittelu on vielä kesken. Sen tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan lähempänä töiden alkamista.