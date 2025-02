Museokäyntiluvut edelleen huipussaan – Vuonna 2024 Suomen museoissa vierailtiin yli 8,4 miljoonaa kertaa

Museotilastossa on mukana 153 ammatillisesti hoidettua museota, jotka ylläpitävät 326 museokohdetta. Museotilastossa museokäynneiksi lasketaan käynnit näyttelyissä tai museon järjestämissä tapahtumissa museon omissa tiloissa.

Myös museoiden omia ennätyksiä rikottiin

Museokohteista yli puolet (53,4 %) kasvatti käyntimääriään vuoden aikana, ja museoiden omia ennätyksiä rikottiin ympäri Suomen. Esimerkiksi Turussa sijaitseva Forum Marinum rikkoi oman kävijäennätyksensä jo kolmantena vuonna peräkkäin.

“Forum Marinum on vierailukohde, jonne kävijät tulevat mielellään viettämään aikaa – ja palaavat yhä uudestaan. Vuoden 2025 loppuun asti esillä oleva Merimonsterit-näyttely on houkutellut erityisesti lapsiperheitä, ja Museokortin kasvava käyttö tukee tätä. Viime kesän kohokohta oli Turun Tall Ships Races -purjelaivatapahtuma, joka toi kävijäpiikin museoon. Kesän Itämeri-aiheiset taidesisällöt sekä näyttelytiloihin ja Suomen Joutsenelle levittäytynyt Turku Sea Jazz taas olivat hyviä esimerkkejä uudenlaisista, kumppaneiden kanssa toteutetuista tapahtumista”, kertoo Forum Marinumin toimitusjohtaja Ulla Teräs.

Tarkastellessa museokohteiden keskimääräisiä käyntimääriä Pirkanmaa erottuu hienoilla luvuillaan. Keskimäärin Pirkanmaalla sijaitseviin museokohteisiin tehtiin 59 323 käyntiä, kun valtakunnallisella tasolla vastaava luku on 27 498. Edelliseen vuoteen verrattuna Pirkanmaan museokäyntiluvut kasvoivat 14,4 % prosenttia. Esimerkiksi Tampereen taidemuseossa tilastoitiin suurin kävijämäärän nousu vuosikymmeniin: museossa vierailtiin 99 146 kertaa, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuotena.

"Olemme panostaneet monikasvoiseen näyttelyohjelmaan ja pyrkineet rakentamaan kävijöillemme kokonaisvaltaisia museoelämyksiä ja asiakaskohtaamisia. Tavoitteemme on tuottaa kävijöillemme maailmanluokan taidemuseokokemuksia”, kuvailee Tampereen taidemuseon johtaja Selma Green, ja jatkaa pohtimalla:



“Aikaamme leimaavat murrokset, polarisaatio ja kiihtyvätahtinen muutos. Museot edustavat pysyvyyttä, sortumatta pysähtyneisyyteen, ja tarkastelevat maailmaa menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden risteyskohdassa.”

Suosituimmat museokohteet

Museokohteista 19 ylitti 100 000 käynnin rajan vuoden aikana. Ateneumin taidemuseo teki kaikkien aikojen ennätyksen jo toisena vuotena peräkkäin.

Viisi suosituinta museokohdetta vuonna 2024 olivat:

Ateneumin taidemuseo, 581 667 käyntiä

Helsingin kaupunginmuseo, 330 312 käyntiä

Vapriikki, 267 961 käyntiä

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, 256 074 käyntiä

Nykytaiteen museo Kiasma, 230 148 käyntiä



Helsingissä sijaitseva Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on jälleen yksi suosituimmista museokohteista. Luomuksen museonjohtaja Paula Kankaanpää iloitsee korkeana pysyneistä käyntiluvuista.



“Ehkä merkittävä syy Luonnontieteellisen museon suosioon on se, että museo esittelee sekä luonnonhistoriaa että tieteen uusia tuloksia, mikä kiehtoo kaiken ikäisiä ja inspiroi tietämään ja ymmärtämään lisää. Luontotiedolla näyttää olevan nyt suuri yhteiskunnallinen tilaus. Luonnontieteellisen keskusmuseon visiona on 'luontopositiivinen maailma'“, Kankaanpää pohtii suosion syitä.

Vuoden 2024 Museotilasto julkaistaan kesällä

Museovirasto kokoaa vuosittain tilastotietoa Suomen ammatillisesti ja päätoimisesti hoidettujen museoiden toiminnasta. Museokäyntien lisäksi tilastoidaan laajasti muutakin museotoimintaa, kuten esimerkiksi yleisötyötä, verkkopalveluita, näyttelyitä, henkilöstöä ja taloutta. Nyt julkaistut vuoden 2024 kävijämääriä koskevat tilastot ovat alustavia, ja ne perustuvat museoiden antamiin tietoihin. Kokonaisuudessaan vuoden 2024 tilastotiedot julkaistaan kesäkuussa 2025.

Alustavat tiedot vuoden 2024 museokäynneistä on koottu Excel-tiedostoon, joka löytyy juuri uudistetusta Museotilasto-verkkopalvelusta.



