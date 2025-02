Mikä on edullinen laina vuonna 2025? – Korkomarkkinoiden muutokset voivat yllättää lainanottajat

Vuosi 2025 tuo mukanaan suuria muutoksia lainamarkkinoille. Korkotaso on vakiintumassa korkeammalle tasolle kuin mihin viime vuosikymmeninä on totuttu ja pankkien lainaehtoja on kiristetty sääntelyn myötä. Onko korkotukilaina, kuten ASP-laina, enää varma valinta? Vai onko perinteinen asuntolaina sittenkin parempi vaihtoehto?