Runeberg Junior -palkinto Malin Klingenbergille

Voittajan valitsi tänäkin vuonna porvoolaisista koululaisista koostuva lapsiraati. Palkinnon arvo on 10 000 euroa, ja sen jakavat Porvoon kaupunki ja sanomalehti Borgåbladet.

Esivalintaraati perustelee valintaa seuraavasti: "Kuka ties voimme syyttää Klingenbergiä, jos koululaisen nukkumaanmenoaika venyy myöhäiseen yöhön: Saban ja Sarinan tarinaa on vaikea laskea käsistään. Tasangon tyttäret -kirjaan sisältyvät kaikki klassisen fantasiakertomuksen ainekset: ystävyys, perhe, yliluonnolliset voimat sekä taistelu hyvän ja pahan välillä."

”Runeberg Junior on hienoin palkinto”

Malin Klingenberg lähettää terveisiä lukijoilleen:

"Aloin kirjoittaa Gibatin tarinoita melkein yhdeksän vuotta sitten. Jotkut teistä, jotka ovat kuunnelleet tai lukeneet Tasangon tyttäret -kirjaa, eivät olleet edes syntyneet silloin – niin kauan siinä on kestänyt!

Kirjojen kirjoittaminen on hauskaa, koska saan käyttää mielikuvitustani ja keksiä mitä haluan. Se on jännittävää, sillä kun aloitan, minulla ei ole aavistustakaan, miten tarina tulee päättymään. Mutta joskus se on vaikeaa. Kun työskentelin Tasangon tyttäret -kirjan parissa, pelkäsin, että tekstistä tulee liian pitkä, tapahtumat olisivat liian kauheita tai että en jaksaisi kirjoittaa kirjaa valmiiksi. Olen myös hermoillut, että mitä jos te, kirjan lukijat, ette pidäkään siitä!

Runeberg Junior on hienoin palkinto, jonka lastenkirjailija voi saada. Tuntuu uskomattomalta kunnialta, että Tasangon tyttäret saa palkinnon, josta päätätte te lapset, koska kirjoitan juuri teille! Tuhannet kiitokset!

Nyt teen ahkerasti töitä, jotta saisitte tietää, miten seikkailu jatkuu. Seuraava osa, Veljeni Veli, ilmestyy sopivasti kesäloman kynnyksellä."







Kustantamo S&S:n Runeberg Junior -voittajat kautta aikojen

2017 Malin Klingenberg: Mahtava Alfredo. Kuvittaja: Tiina Konttila, kääntäjä: Outi Menna

2018 Karin Erlandsson: Helmenkalastaja. Kuvittaja: Tuuli Toivola, kääntäjä: Tuula Kojo

2019 Eva Frantz: Osasto 23. Kääntäjä: Anu Koivunen

2021 Karin Erlandsson: Yöjuna. Kuvittaja: Peter Bergting, kääntäjä: Anu Koivunen

2024 Petra Lillsund Botéus: Mun rasittava elämä. Kuvittaja: Herta Donner, kääntäjä:

Eva Laakso

2025 Malin Klingenberg: Gibatin tarinoita 1. Tasangon tyttäret. Kuvittaja: Eeva Nikunen, kääntäjä Outi Menna