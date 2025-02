Oulu2026 avaa vapaaehtoishaun – liity mukaan tekemään Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta!

Oulu loistaa Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2026 – tuhansia tapahtumia ja unohtumattomia elämyksiä 15.1.2025 10:10:00 EET | Tiedote

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985, Oulu on kolmas suomalainen nimityksen voittanut kaupunki. Kansainvälistä huomiota herättävä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi luo Ouluun ja 39 kumppanikuntaan ainutkertaisia tapahtumia ja teoksia sekä kansainvälisiä tekijöitä. Julkaistu ohjelma on tutustuttavissa: www.oulu2026.eu/ohjelma