Tekoälyn tila Suomessa 2025: Kasvava ekosysteemi kaipaa rohkeita investointeja

"Tekoälyn kehitysvauhti on huima. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä on silti aika-ajoin syytä pysähtyä hetkeksi ja tarkastella missä olemme, mitä ympärillämme tapahtuu sekä pyrkiä tunnistamaan omia vahvuuksia ja asioita, joissa meillä on mahdollisuus menestyä ja vaikuttaa. Tekoälyn tila Suomessa -katsaus on tehty juuri tästä tarpeesta”, sanoo Business Finlandin Generatiivinen tekoäly -kampanjan johtaja Timo Sorsa.

Business Finland hyödyntää katsausta suomalaisen AI-ekosysteemin esittelyyn ulkomaisille yrityksille, osaajille ja sijoittajille, tunnistamaan suomalaisia osaajia kansainvälisiin markkinamahdollisuuksiin sekä kasvattamaan suomalaisten toimijoiden tietämystä siitä, mitä ekosysteemissä tapahtuu.

AI Finland -tekoälyverkostolle katsaus antaa hyödyllistä tietoa niin tekoälyn potentiaalista kuin siihen liittyvistä kipupisteistä Suomessa.



"Katsauksessa nousee esiin, että kansainvälisissä tekoälyvertailuissa Suomi pärjää edelleen kohtuullisen hyvin, kiitos erityisesti hyvän infrastruktuurin ja korkeatasoisen tutkimuksen. Yrityskentässä tilanne on epätasaisempi – tekoälyn hyödyntäminen on aloitettu kokeillen, mutta siinä ollaan vielä alkumatkalla”, summaa AI Finlandin operatiivinen johtaja Iida Lähdemäki.

Katsauksen startup-listaukseen valittiin raadin kanssa vajaat 80 alkuvaiheen yritystä, joiden tuotteissa tekoälyllä on keskeinen rooli. Valintakriteerit on kuvattu tarkemmin AI Finlandin verkkosivulla.

“Uusia tekoälystartupeja on syntynyt viime vuosina runsaasti, ja ekosysteemi jatkoi kehittymistään, mutta isoja rahoituskierroksia nähtiin vähänlaisesti. Viime vuoteen mahtui useamman suomalaisen tekoäly-yhtiön myynti. Myynnit ovat osoitus suomalaisen tekoälyosaamisen kiinnostavuudesta, mutta yritykset tarvitsevat nykyistä suurempaa kasvurahoitusta liiketoiminnan skaalaamiseksi ja suomalaisten menestystarinoiden synnyttämiseksi”, Lähdemäki sanoo.

Katsaukseen haastatellut yritykset eri toimialoilta hyödyntävät tekoälyä liiketoiminnassaan erityisesti tehostamiseen ja optimointiin. Myös uusien tekoälypohjaisten liiketoimintamallien kehittämisestä löytyy hienoja esimerkkejä ennakoivasta huollosta energianjakeluun. Vakiintuneet yritykset ja toimijat kehittävät usein itse omaa ydinliiketoimintaansa koskevat uniikit ratkaisut, mutta kumppaneita ja valmisratkaisuita käytetään tehokkuushyötyjen saamiseen yleisten prosessien tehostamisessa.

“Suomalaisyrityksiltä löytyy tekoälytyökaluja ja osaamista operatiivisen toiminnan optimoinnin jokaiselta osa-alueelta. Tämän tiedon jakaminen yritykseltä toiselle auttaa pysymään mukana kiristyvässä globaalissa kilpailussa, mutta ei yksin riitä. Tarvitaan myös tekoälyn mahdollistamia tuote-, palvelu- ja liiketoimintainnovaatioita, joita perinteisissä yrityksissä ei ole nähty vielä tarpeeksi. Näissä voi ottaa mallia startupeilta ja kasvuyrityksiltä”, toteaa AI Finlandin johtaja Karoliina Partanen.

Partanen toivoo, että Suomen kansainvälisestikin arvostettu tekoälytutkimus toimisi paitsi vetovoimatekijänä, myös pohjana uusille innovaatioille.

”Tarvitsemme Suomeen suuryritysten tutkimuskeskuksia ja kiinnostavia startupeja, joihin tekoälytutkijat voivat työllistyä ja tuoda akateemista osaamista yrityssektorille.”

Hän kannustaa yrityksiä perehtymään tekoälyn mahdollistamiin konkreettisiin käyttötapauksiin ja miettimään tekoälyä tehostajan sijaan kasvun tekijänä.

“Konkreettinen suosituksemme yritysjohdolle ja hallituksille on oman ymmärryksen kehittäminen tekoälyn liiketoimintamallisuuksista. Rohkeita investointeja ja uudistumista ei voi johtaa mutulla, ja kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa tekoälykentässä uudistuminen on välttämättömyys, jota ei voi ulkoistaa IT-osastolle.”

Laaja kartoitus tekoälytoimijoista Suomessa

Kartoituksen tiedot on koottu julkisista ja yksityisistä lähteistä sekä AI Finlandin ja Business Finlandin omista rekistereistä. Startup-listaukseen oli mahdollista hakea avoimen haun kautta, joka oli avoinna 5.12.2024–6.1.2025. Hakemusten ja suositusten perusteella yli 350 yrityksestä valittiin ne, joissa tekoälyllä on keskeinen rooli tuotteissa tai palveluissa. Yrityksiä arvioitiin liiketoiminnan laajuuden ja tekoälyn vaikutuksen perusteella. Mukana ovat toimijat, jotka joko kehittävät tekoälypohjaisia innovaatioita tai joiden tuotteissa tekoäly on olennainen osa toimintaa. Lisäksi kartoitettiin vakiintuneita yrityksiä, jotka panostavat tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassaan. Tekoälytutkimus Suomessa -osiossa esitellään 10 suomalaisen tekoälytutkimuksen ajankohtaista teemaa. Koosteen pohjana käytettiin Suomen tekoälykeskus FCAI:n (Finnish Center for Artificial Intelligence) lokakuussa 2024 järjestämän kaksipäiväisen, tutkijoille suunnatun AI Day 2024 -konferenssin yhteensä 76 posterin teemoja. Analyysin tuotti FCAI.