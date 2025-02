Sofia Virta ehdolle Turkuun: “Lähdemme tosissaan haastamaan pormestaripuolue kokoomusta”

– Olen palaamassa Turkuun, jossa olen aiemmin asunut ja opiskellut. Tämä tarkoittaa että olen kuntavaaleissa ehdolla Turussa. Lisäksi asetun ehdolle myös aluevaaleihin Varsinais-Suomessa, Virta kertoo.

Virran mukaan Vihreillä tulee olemaan Turussa vahva ja täysi lista, jolla puolue aikoo haastaa Turun pormestaripuolue kokoomuksen valta-asemaa kaupungin suurimpana puolueena.

– Tavoittelemme parempaa äänimäärää kuin viime vaaleissa ja lähdemme hakemaan aiemmin menetettyjä paikkoja takaisin. Kyllä meillä on myös tavoitteena haastaa Helsingin tavoin Kokoomusta Turussa. Kokoomus-johtoinen hallitus on tehnyt todella surkeaa politiikkaa ja tiedän, että Turussakin on paljon tyytymättömyyttä maan hallitukseen, Virta pohtii.

Virta toivoo pääsevänsä edistämään Turussa erityisesti juuri lasten ja nuorten asemaa. Hän on aiemmin urallaan työskennellyt myös turkulaisten lasten ja nuorten kanssa.

– Haluan olla rakentamassa mahdollisuuksien Turkua ja turvallista hyvinvointialuetta kaikille. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus hyvään ja turvalliseen arkeen riippumatta siitä missä päin Turkua tai Varsinais-Suomea asuu. Samalla on varmistettava, että Turussa ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on parhaat edellytykset tehdä työtä, yrittää ja menestyä. Erityisesti alueen runsaan väestönkasvun myötä on huolehdittava siitä, etteivät alueet eriydy ja lähiöitä kyetään kehittämään. Lisäksi jokaisen on iästä riippumatta saatava apua ja hoitoa ajoissa, Virta luettelee.

Turun Vihreiden puheenjohtaja Jyri-Petteri Paloposki on ilahtunut puolueen puheenjohtajan ehdokkuudesta.



– Tämä on tietysti meille hieno asia, on mahtavaa suunnata tähän vaalikevääseen yhdessä puolueen puheenjohtajan kanssa. Turussa ehdokashankinta on sujunut alusta saakka hyvin, joten olemme halunneet antaa työrauhan sekä Virralle omien käytännön järjestelyidensä kanssa että omille toimijoillemme ehdokashankinnassa. Nyt on kuitenkin upeaa vihdoin päästä koko porukan kanssa iloitsemaan Virran ehdokkuudesta, Paloposki toteaa.

Virran muuton taustalla ovat perhesyyt.

– Turku on arkemme kannalta sopivampi ja järkevämpi sijainti, jonne muutosta olemme puhuneet jo pitkään. Perheeni on tähän saakka joustanut Kaarinan valtuustopaikkani vuoksi, ja nyt valtuustokauden nivelkohdassa muutto on järkevintä tehdä. Tämä on myös reiluin ajankohta äänestäjille, jotta en joudu vaihtamaan kuntaa kesken kauden, Virta taustoittaa.

Virta osallistuu Kaarinan kaupunginvaltuustoon viimeistä kertaa ensi viikon maanantaina.

– Olen pitkään odottanut, että pääsen kertomaan tästä julkisesti. Nämä ovat isoja henkilökohtaisia päätöksiä. Halusin kuitenkin hoitaa luottamustehtävääni Kaarinassa mahdollisimman pitkälle, koska äänestäjät ovat luottaneet äänensä minulle. Olen kiitollinen työstä, jota olen Kaarinassa saanut tehdä. Koen, että olen Kaarinassa lunastanut lupaukseni ja päässyt aidosti vaikuttamaan itselleni tärkeisiin asioihin, kuten lasten ja nuorten asemaan, mikä on se pohjimmainen syy, miksi politiikkaan lähdin. Kaarinassa on saatu maaliin esimerkiksi isoja kouluhankkeita ja toisaalta on hienoa tehdä nyt Kaarinaan tilaa seuraavalle Vihreälle kansanedustajalle, Virta kertoo.



Asiasta uutisoi ensimmäisenä Turun Sanomat.